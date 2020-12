14 Amerikaanse militairen op non-actief na onderzoek over misstanden

Veertien Amerikaanse leidinggevende militairen van een Texaanse legerbasis zijn ontslagen of geschorst omdat zij onvoldoende deden tegen seksuele intimidatie en geweld aldaar. De legerbasis in Texas, Fort Hood, was jarenlang een „tolerante omgeving voor seksueel geweld”, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek naar de misstanden.

Volgens de onderzoekers werden vrouwelijke soldaten op de basis die te maken hadden met seksuele intimidatie, nauwelijks beschermd door leidinggevenden. Slachtoffers van aanranding en seksuele intimidatie maakten daar vaak geen melding van, omdat ze bang waren voor gewelddadige represailles. Ook vreesden ze voor hun carrière binnen het leger als ze aan de bel trokken.

Tussen 2014 en 2019 vonden jaarlijks minstens 129 misdrijven als moord, aanranding en ontvoering plaats op de legerbasis. Leidinggevenden erkenden dat zij problemen rondom misdaad en aanranding niet aanpakten, volgens hen omdat daarvoor onvoldoende middelen en personeel voorhanden waren. „Dit rapport zal zonder twijfel leiden tot cultuurverandering binnen het leger”, reageerde legersecretaris Ryan McCarthy dinsdag tegen Amerikaanse media op het onderzoek. Volgens McCarthy is er een verband tussen de problemen op de legerbasis en het „falende leiderschap” binnen het legerkorps.

Aanleiding voor het onderzoek was de dood van de militair Vanessa Guillen in april. Haar stoffelijk overschot werd na bijna drie maanden teruggevonden bij een rivier op de uitgestrekte legerbasis. De soldaat die ervan werd verdacht Guillen te hebben vermoord, pleegde zelfmoord toen de politie hem wilde arresteren. „Eerder sprak ik met de moeder van Vanessa Guilen. Haar hebben we beloofd de cultuur hier te zullen veranderen. Het is onze heilige plicht onze soldaten te beschermen”, zei generaal James McConville.