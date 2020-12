Zo leuk is het niet om jong te zijn in een pandemie

Je zal nu maar eerstejaars student zijn, verzuchtte VVD-prominent Heleen Dupuis (75) zaterdag in NRC. „Het is zo sneu dat die kinderen aankomen in een studiestad en dat er helemaal niks is.” En: „Corona is een drama, maar nog het minst voor ons ouderen.”

Op dat laatste is best wat af te dingen, maar het is verfrissend – en hoognodig – dat er meer politieke aandacht komt voor de uitzonderlijk zware last van de pandemie voor jongeren. Zij hebben weliswaar de kleinste kans op ernstige Covid, maar de grootste kans op langetermijnproblemen door de pandemie en de lockdowns.

Voor jongeren is zo’n beetje alles wat leuk is gedwongen gesloten. Dat doorkruist voor hen een cruciale levensfase waarbij juist vrijheid hoort. Een levensfase waarin veel, fysiek en afwisselend sociaal contact nog belangrijker is dan voor andere leeftijdsgroepen.

Uit diverse studies blijkt dat jongeren de koplopers zijn wat betreft psychische klachten door corona. Ook worden ze onevenredig hard geraakt door het verlies van banen tijdens de crisis. Die feiten contrasteren nogal met het beeld dat politici, beleidsmakers en ook media vaak schetsen van jongeren in de pandemie.

Het is belangrijk te beseffen dat feestbussen met corpsleden zonder mondkapjes, illegale raves en andere misdragingen zoveel aandacht trekken omdat ze de uitzondering zijn. De regel is dat de meeste jongeren zich net als iedereen aan zeer ingrijpende maatregelen houden. Ze verdienen daarvoor meer empathie dan nu vaak gebeurt.

Het coronabeleid begint en eindigt met het beschermen van ‘de ouderen en kwetsbaren’. Ook in de vaccinatievolgorde trekken de jongeren weer aan het kortste eind ten bate van oudere en zieke Nederlanders. Dat kan vanuit het oogpunt van zorgcapaciteit begrijpelijk zijn, maar stelt het geduld van jongeren wéér extra op de proef.

Het zal vermoedelijk niet hun eigen meest directe zorg zijn, maar de rekening van de enorme steunpakketten komt daar de komende decennia nog bovenop.

Jongerenorganisaties mogen af en toe input geven in het coronabeleid op het Catshuis. Maar van hun ideeën is nog niet bijzonder veel terug te zien in beleid.

Daarom verdient de oproep van de politie aan lokale bestuurders om alternatieve activiteiten te faciliteren voor jongeren tijdens nieuwjaar extra aandacht. Niet alleen om te voorkomen dat verveelde jongeren anders rotzooi gaan trappen, maar ook om te erkennen: dit is voor jullie een bijzonder zware tijd.

Natuurlijk is het ingewikkeld om iets te bedenken dat voldoende druk van de ketel haalt: met een door de gemeente georganiseerde buurtbingo-op-afstand ben je er niet, en veel écht gezellige dingen kunnen nu gewoon niet. Ook na Oud en Nieuw blijft corona veel van jongeren vergen.

Maar laat ze vooral meer zelf meedenken, zelf organiseren wat ze, binnen de maatregelen, met elkaar willen doen. Met empathie, een luisterend oor en creativiteit bereiken bestuurders waarschijnlijk meer dan met shamen en hard optreden bij uitspattingen.

Dat luisteren moet ook gebeuren naar de groepen jongeren die zich niet zo snel organiseren in belangenclubs. Het is sneu om in een lege studentenstad aan te komen, maar ook om alleen digitale theorieles te krijgen als je automonteur wilt worden, of om nergens stage te kunnen lopen omdat werkgevers dat nu niet aandurven.

Zo leuk is het niet om jong te zijn in 2020.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2020