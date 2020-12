‘We gaan niet de hele dag meekijken’

In 2021 gaat de Nationale Politie alle vijftigduizend medewerkers met toegang tot de politiesystemen controleren om te zien of ze geen „vreemd zoekgedrag” vertonen bij hun bevragingen. Het moet het lekken van politie-informatie tegengaan.

Niet iedereen is blij met die extra controle. „De aandrang om buiten diensttijd nog als politieman in te grijpen, zet je nu wel helemaal uit je hoofd”, twitterde Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) maandag. Voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB zegt dat de „permanente controle” wel heel ver gaat. En ook de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie, Loes Thissen, reageert gemengd op het nieuws dat dit weekeinde bekend werd. Ze waarschuwt voor „een jacht op dienders”.

Lonneke Soudant Lonneke Soudant (53) werkt sinds 1986 bij de politie en bekleedde verschillende operationele functies in de regio’s Amsterdam en Zuid-Holland-Zuid. Tussen 2015-2018 was ze chef VIK van het politiedienstencentrum. In 2018 werd ze sectorhoofd VIK van de korpsstaf.

Maar Lonneke Soudant (53), als sectorhoofd veiligheid, integriteit en klachten (VIK) bij de politie nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van het nieuwe controlebeleid, meent dat agenten niet nodeloos ongerust hoeven te zijn. „Het is niet de bedoeling dat we voortaan over de schouders van een agent de hele dag gaan meekijken wat hij uitvoert. Het is ook niet zo dat een agent, die iets opzoekt waarvan wij denken dat het niet deugt, opeens onderwerp wordt van een disciplinair onderzoek.”

De afgelopen anderhalf jaar is bij de politie een softwareprogramma ontwikkeld dat detecteert op eigenaardige bevragingen. Onder meer na een onderzoek van oude dossiers is een lijst van 43 indicatoren samengesteld die redenen voor bezorgdheid kunnen opleveren. In Amsterdam gaat de politie nu aan de hand van actuele data testen of het systeem werkt, daarna wordt het landelijk ingevoerd.

Meerdere signalen nodig

„Van vreemd zoekgedrag zal geen sprake zijn op basis van slechts één aanwijzing. Het moet gaan om meerdere signalen tegelijk die op atypisch gedrag wijzen”, zegt Lonneke Soudant. Een voorbeeld van een indicator is bijvoorbeeld wanneer een politieagent uit Noord-Nederland ineens allemaal mensen uit Limburg in politiesystemen gaat bevragen. Of wanneer een agent plotseling wat al te enthousiast belangstelling toont voor een onderzoek waar hij niets mee te maken heeft.

Er wordt ook gekeken naar de functie van een agent: wijkt het gedrag af van wat normaal is bij het werk dat diegene doet? Verder wordt eerder gedrag van de agent in acht genomen: doet hij of zij opeens veel meer en een ander soort bevragingen dan voorheen? „Op het moment dat gedrag als atypisch wordt bestempeld, wil dat niet zonder meer zeggen dat er sprake is van misbruik van gegevens. Het gedrag zal eerst nog nader worden bekeken door een analist”, zegt Soudant. „Die overlegt met een leidinggevende en dan wordt gekeken of een disciplinair onderzoek vereist is. Maar in de meeste gevallen zal een gesprek tussen de betrokken politiemedewerker en de leidinggevende volstaan.”

Lekken is een groeiend probleem binnen de politie, zei korpschef Henk van Essen recent. Van de ruim 300 politiemedewerkers die in 2019 een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, maakten 68 zich schuldig aan het oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, zoals lekken of privégebruik van politie-informatie. In 2018 gebeurde dat 71 keer, tegenover 50 gevallen in 2017.

„In cijfers neemt het lekken niet echt toe maar je ziet dat het hardnekkig is. Lekken staat structureel in de topdrie van incidenten binnen de politie.” Andere veelvoorkomende incidenten zijn ongewenste gedragingen in privé- en werksituaties en misbruik van positie en bevoegdheden en het niet naleven van interne regels.

Speciale app

Het raadplegen van informatie in politiesystemen is een stuk gemakkelijker geworden, zegt Soudant, „bijvoorbeeld met een speciale app op de mobiele diensttelefoons. De beschikbaarheid van informatie is groter en dus ook de verleiding om er misbruik van te maken.”

Ook een student op de politieschool heeft al volop toegang tot die mobiele app en dus tot vertrouwelijke informatie. Er zijn wel verschillende niveaus voor agenten in toegang tot vertrouwelijke informatie. „Meer preventie zou wel op zijn plaats zijn”, zegt Soudant. „Controle is ook niet het enige dat gebeurt. Er is in het onderwijs ook steeds meer aandacht voor preventie. Wat mag wel en wat mag niet?”

Niet alleen de monitoring, maar ook de disciplinaire onderzoeken zelf zullen veranderen bij de politie. Vorige maand verscheen een eigen onderzoek naar de effectiviteit van disciplinaire onderzoeken, waaruit bleek dat dergelijke integriteitsonderzoeken vaak veel te lang duren (gemiddeld 132 dagen) en de aanpak te veel verschilt per eenheid. De bekwaamheid van de ongeveer 130 mensen die jaarlijks ruim 500 integriteitsonderzoeken uitvoeren, is nogal eens onvoldoende, concludeerde het onderzoek. Politiechefs hebben ook te weinig aandacht voor de enorme impact van disciplinaire onderzoeken op agenten.

Menselijke maat

Soudant zegt dat onderzoeken in de toekomst sneller moeten zijn afgerond. „De menselijke maat moet meer terugkomen”, zegt ze. In het grootste integriteitsonderzoek dat de politie deed, en dat dit jaar werd afgerond, klaagden een tiental agenten van de Limburgse politie dat ze van de een op de andere dag geen enkel contact meer mochten hebben met collega's. Ook niet als het buren betrof of een echtgenoot. De politievakbond klaagde over een „kille afrekencultuur”. Soudant wil dat leidinggevenden contact onderhouden met degene die wordt onderzocht.

De grote, regio-overstijgende disciplinaire onderzoeken zullen voortaan door een nieuw te vormen onderzoeksteam worden uitgevoerd. „Voor de complexe disciplinaire onderzoeken zal een speciaal landelijk team worden opgericht.”