Wandelen langs de horizon op tentoonstelling over weids Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal verantwoordelijk voor „het beheren, keren en zuiveren van het water”. Sinds de dertiende eeuw waren in de regio kleine waterschappen actief, die na diverse fusies uiteindelijk in 2003 zijn samengevoegd in het huidige Hoogheemraadschap. Aan dat verleden dankt het een collectie van tussen 3.000 en 3.500 kunstwerken en objecten. Verschillende daarvan zijn op Weids! te zien.



De meeste informatie in deze inzetjes is afkomstig van Diederik Aten, waterschapshistoricus in dienst van het Hoogheemraadschap.

Wie anders dan de horizon moet de hoofdrol spelen op een expositie over het Noord-Hollandse landschap? De horizon is de verbindende factor op zo’n veertig landschappen uit de 17de tot de 21ste eeuw, die natuurlijk ook vaak groen en blauw gemeen hebben. De tentoonstelling Weids! is een samenwerking van Stedelijk Museum Alkmaar met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dus is er ook aandacht voor de historie en geografie van het Noord-Hollandse landschap (dat eigenlijk gewoon water had moeten zijn).

Water staat op bijna elk schilderij maar ontbreekt opvallend op een stoer oud wapenbord van Waterschap de Schermermeer. Op het bord is een engel geschilderd met zwaard en schild op blote voeten in een fris groen weiland. Op zijn schild is een grote molen afgebeeld. Op de achtergrond wat boerderijtjes, de kerk van Stompetoren en net zo’n molen. De spreuk „Schermeers beschermer” eert de molen. Het wapenbord blijkt gemaakt voor de viering van het 200-jarig bestaan van de Schermer in 1833.

Wapenbord ‘Schermeers Beschermer’ van het waterschap de Schermeer (1833, olieverf op hout) Foto Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Schermermeers beschermer Het wapenbord van Schermermeer werd gebruikt als versiering bij de feestpoort voor het tweede eeuwfeest, vermoedt Diederik Aten. Zo deed men dat in ieder geval bij feestelijke gebeurtenissen in andere polders. De engel is Sint Michaël, de patroon van de oude parochie Schermer. De molen op het wapenbord stond echt op die locatie ten zuid-oosten van het dorp Stompetoren. In de Schermerpolder stonden 50 molens, allemaal volgens het zelfde model gebouwd tussen 1633 en 1635. Er zijn 11 over. Het torentje van de kerk staat er nog, nog altijd zonder spits.

Een stukje verderop hangt het heerlijke Poldermolens in de Schermer (1931) dat Arnout Colnot – een bekende schilder uit de Bergense School – bijna honderd jaar later maakte voor het polderbestuur toen de oude molens vervangen werden door elektrische gemalen. Twee derde van het schilderij bestaat uit een hemel met wolken, zoals dat hoort in Noord-Holland. Daaronder groene weiden en het water van een brede poldersloot. Colnot schilderde tien roerloze watermolens op een stormachtige dag met de zon die laag aan de westelijke hemel even door de wolken breekt en het water wit verlicht.

De molens van Colnot Van de tien molens op het schilderij van Arnout Colnot (1887-1983) zijn er op die locatie, ten noordwesten van Schermerhorn, nog drie over. Van de 50 die sinds de 17de eeuw in de polder het waterpeil bewaakten zijn er 39 gesloopt. De Schermer was de laatste grote landaanwinning van Noord-Holland, vertelt Diederik Aten. Alle kennis over molens en bemaling opgedaan bij eerdere polders, zoals de Beemster, is hier in de jaren dertig van de 17de eeuw in geperfectioneerde vorm toegepast.

De windmolens van de Schermerpolder functioneerden zo goed, dat in de 19de eeuw de fase van het stoomgemaal is overgeslagen. Pas begin 20ste eeuw eist de landbouw meer zekerheid over de waterstand dan de molens met hun afhankelijkheid van de wind kunnen leveren. Ook de personeelskosten zijn hoog, omdat vijftig molens vijftig molenaars nodig hebben. Daarom koos het polderbestuur begin jaren dertig voor elektrische gemalen, zoals de Wilhelmina bij Schermerhoorn, op de plaats waar de molens van Colnot stonden.

Het polderbestuur begreep dat door die beslissing het unieke landschap van de Schermerpolder ingrijpend zou veranderen en vroeg daarom schilder Arnout Colnot om een van de grote molengroepen vast te leggen. Daar was nog discussie over in het bestuur, weet Aten. Kon het niet goedkoper met een foto? Maar men koos toch voor iets dat ‘toekomstbestendig’ was.

Het polderstuur is met Colnot op pad geweest door de polder op zoek naar een goede locatie. De schilder bood aan om één molengroep te maken voor 650 gulden en twee voor 1150 gulden. Na beraad werd voor dat laatste gekozen. Het bestuur was erg tevreden met het resultaat. En Colnot ook, want hij heeft een tiental, soms kleine kopieën, tot in Amerika verkocht.

Colnot moet ongeveer op de rode stip op het kaartje hebben gestaan, schrijft Aten in een toelichting: „De twee lijnen geven zijn blikrichting aan. Er stonden daar op en langs de Molendijk richting het dorpje Ursem in totaal 17 molens. Toen Colnot in 1931 het schilderij maakte, waren er daarvan al twee gesloopt. Momenteel resteren er nog drie. Helemaal rechts aan de horizon is de kerktoren van Ursem te zien. Op de oude ansicht uit ca. 1920 staan de molens tussen Schermerhorn en Ursem.” Ansichtkaart uit ca. 1920 met de molens tussen Schermerhorn en Ursem. Locatie waar Colnot schilderde. Ansicht Regionaal Archief Alkmaar

De twee opvolgers van de watermolen hebben ook een plek op Weids! gekregen: de Amerikaanse windmolen en het gemaal. Twee geweldige striptekenaars legden ze verrassend vast. Peter Pontiac tekende de 75-jarige metalen windmolen de Hercules bij de Zaanse Schans. Hij zette de molen pontificaal centraal en verbeeldde de naam door een polderversie van de Griekse held als uitbottende wilg met knots in de hand. De wind heeft Pontiac weergegeven als drie sierlijk blazende godinnen.

Joost Veerkamp geniet van de lijnen van het betonnen art-decomonument Gemaal Lely dat het waterpeil in de Wieringermeerpolder regelt. Een sierlijke Citroën DS ‘Snoek’ op de dijk maakt het af. Bijzonder is het schaalmodel uit 1928 van het Gemaal Lely dat in een vitrinekast in de buurt van Veerkamps zeefdruk staat. Het indrukwekkende gemaal is ontworpen door architect Dirk Roosenburg die in een zakelijke stijl een geweldig lijnenspel wist te creëren. Roosenburg ontwierp ook de sluizen van de Afsluitdijk en is de opa van Rem Koolhaas.

Foto’s Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Links: Peter Pontiac, Amerikaanse windmotor de Hercules (1996, zeefdruk). Rechts: Joost Veerkamp, Gemaal Lely (1996, zeefdruk).

Piramides

Zoals gezegd heeft de horizon de hoofdrol op Weids!. Het is een genot om de horizon te volgen, wandelend langs de schilderijen. Van een gezicht op het duindorpje Egmond uit 1635 tot romantische duinlandschappen uit de negentiende eeuw en moderne doeken als Polderlandschap 1 (2004) van Paul Overhaus waarop weilanden, water en boerderijen een schurende puzzel zijn geworden.

Paul Overhaus, Polderlandschap 1 (2004, acryl op doek). Diederik Aten: “Dit is een echt Noord-Hollands polderlandschap, met alle elementen die daar bij horen: water, indeling en verkaveling, stolpboerderijen, molens en gemalen.” Foto Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Sommige schilders concentreren zich op de boerderijen, waarbij de stolpboerderij – ‘de piramide van het noorden’ – met zijn imposante rode dak favoriet is. Vaak met koeien als decoratie. Veel schilderijen zijn vooral sfeervol anekdotisch. Maar dat geldt beslist niet voor het meest abstracte werk op Weids! dat stiekem toch een horizon heeft. Eugène Brands maakte met zijn Landschap (1979) van de Hollandse weiden, koeien en boerderijdaken een kleurige werveling van lucht, gras en dieren.

Het hoogtepunt van de expositie hangt aan het einde van de horizonlijn. Het zijn twee anderhalve meter hoge houtskooltekeningen die Leo Gestel maakte tijdens een verblijf in Bergen. Polderlandschap met gezicht op Alkmaar (1917), een van de weinige landschappen in ‘portret’-formaat, heeft een woeste wolkenlucht die weerspiegelt in een brede sloot met koeien op de dijk. In de verte molens en een dorpskerkje. De fabrieken van Alkmaar spuien nog meer donkere wolken de hemel in. Het is een lieflijk én dreigend tafereel dat niet tot rust komt en je ogen blijft meeslepen van water naar hoge wolken en weer terug.

De tweede tekening is een close-up uit 1918 van een piramideboerderij met wachtende koeien op het erf. Boerderij met koeien (melktijd) laat zien wat het doel is van Noord-Hollands eeuwige strijd tegen het water: warmte en beschutting.

Links: ‘Polderlandschap met gezicht op Alkmaar’ (1917, houtskool op papier); rechts: ‘Boerderij met koeien (melktijd)’ (1918, houtskool op papier). Het water op het landschap van Leo Gestel is waarschijnlijk de ringsloot van de Huiswaarderpolder, zegt Diederik Aten. Je ziet op de achtergrond de Grote Kerk van Alkmaar en ook de gashouders van de gasfabriek langs het Noord-Hollandskanaal zijn zichtbaar. Foto’s Stedelijk Museum Alkmaar

Tentoonstelling Weids! - Het Noord-Hollandse landschap verbeeld. T/m 28/2 in Stedelijk Museum Alkmaar.

