Georgia gaat zege Biden opnieuw bevestigen na tweede hertelling

Georgia gaat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in die staat voor de tweede keer officieel bekrachtigen. Dat heeft de op een na hoogste ambtenaar in de staat, de Republikein Brad Raffensperger, maandag bekendgemaakt, meldt The New York Times. Vorige maand werd de uitslag ook al bevestigd, maar daarna werden de stemmen op verzoek van de Trump-campagne voor de tweede keer herteld. Daarbij was van de stembusfraude waarover Trump het al weken heeft opnieuw geen spoor te bekennen.

„We hebben de wettelijk uitgebrachte stemmen nu drie keer geteld, en de uitkomst blijft ongewijzigd”, zei Raffensperger maandag. Uit één county in Georgia moeten nog officiële resultaten van de hertelling komen, zegt een functionaris tegen The New York Times. Als die binnen zijn kan de staat de uitslag certificeren. Uit de tweede hertelling, uitgevoerd met volautomatische telmachines, blijkt dat Biden in Georgia met een geringe voorsprong van 12.000 stemmen gewonnen heeft van president Trump.

Zondagavond ving Trump bot bij de gouverneur van Georgia, zijn partijgenoot Brian Kemp, in een poging alsnog de zestien kiesmannen van de staat te bemachtigen. De president wil dat Kemp een vergadering van de volksvertegenwoordiging in Georgia bijeen zou roepen. De president hoopt dat het parlement de verkiezingsuitslag zou negeren en de kiesmannen niet aan Biden maar aan hemzelf zou toewijzen. Kemp weigerde het verzoek van Trump echter. „Iedere poging van de volksvertegenwoordiging om het verkiezingsproces te veranderen zou ongrondwettelijk zijn, en meteen stuklopen in de rechtbank”, schreef Kemp volgens persbureau AP in een verklaring.