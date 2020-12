Vrees voor coronapiek na Thanksgiving begint uit te komen

„Mogelijk krijgen we een golf bovenop de golf.” Aan de vooravond van Thanksgiving, op de laatste donderdag van november, maande de Amerikaanse infectieziektenexpert Anthony Fauci om de jaarlijkse familiemaaltijd toch vooral klein te houden om het coronavirus niet verder te verspreiden. „We willen mensen niet bang maken, maar dit is de realiteit. Als we gaan reizen en bij dit koude weer, kan dat gebeuren.”

Eerder dit jaar liepen de besmettingscurves al licht op na Labor Day (begin september) en Memorial Day (eind mei). En tien dagen na de nationale feestdis laten de coronacijfers inderdaad al een Thanksgiving-piekje zien. The Covid Tracking Project, dat de omvang van de epidemie in de VS nauwgezet bijhoudt, registreerde zondag alleen maar records. De zevendaagse gemiddelden voor besmettingen, tests, ziekenhuisopnames en doden lagen hoger dan op enig ander moment sinds de virusuitbraak.

Bij een gemiddelde incubatietijd van 5 à 6 dagen plus de paar dagen wachttijd voor een coronatest en zijn resultaat, is dat voor experts geen verrassing. „Als we inderdaad veel verspreiding gaan zien rond Thanksgiving, merken we dat vanaf de tweede en derde week van december en verder”, zo voorspelde Tom Friedman, oud-directeur van gezondheidsautoriteit CDC, eind november al op radiozender NPR. „Helaas hebben we al veel besmetting in de VS, dus december wordt waarschijnlijk een moeilijke maand.”

Lees ook Thanksgiving aan een kleinere dis, want het virus kan ook aanschuiven

Hoewel een deel van de Amerikanen gehoor gaf aan de oproep om de feestdag af te schalen, ging een ander deel wel op familiebezoek. De dagen voor Thanksgiving (op 26 november) verwerkten Amerikaanse luchthavens weliswaar fors minder passagiers dan in andere jaren, maar het waren er toch dagelijks rond de 1 miljoen: het grootste aantal sinds het begin van de pandemie.

Nog twee feestdagen in 2020

Als de Thanksgiving-piek deze en volgende week na-ijlt, kan dat het debat doen oplaaien over de laatste twee feestdagen die 2020 nog resten: Kerstmis en Oudjaarsavond. Aangezien de uitgaande president Donald Trump weinig interesse meer toont in virusbestrijding, zullen maatregelen en waarschuwingen vooral van lagere autoriteiten zoals gouverneurs en burgemeesters moeten komen.

De situatie verschilt sterk per regio. In het Midwesten – dat deze herfst opvlamde – lijkt de uitbraak enigszins af te vlakken, terwijl de curves in vooral het noordoosten en westen van het land weer steil oplopen. In Californië werden dit weekeind opnieuw strenge maatregelen aangekondigd, onder meer voor de dichtbevolkte Bay Area bij San Francisco.

Lees ook: De ziekenhuizen liggen vol, maar Trump heeft zijn interesse voor het virus verloren