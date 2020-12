Vooralsnog geen gedwongen overname van Corendon door Sunweb

De eigenaar van Sunweb wordt voorlopig niet gedwongen om branchegenoot Corendon over te nemen. Wel moeten de partijen opnieuw om tafel om te praten over de overname. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag beslist in een kort geding dat Corendon had aangespannen.

Anderhalf jaar geleden maakte Sunweb-eigenaar Triton bekend Corendon over te nemen, maar vorige maand meldde het bedrijf plots dat de overname toch niet door zou gaan. Corendon was het daarmee oneens en stapte naar de rechter.

Volgens Triton was niet aan alle voorwaarden voor de overname voldaan; Corendon meende dat dat wel zo was en stelde dat Triton met een smoesje onder de overname uit probeerde te komen omdat de sector hard geraakt is door de coronacrisis. Corendon hoopte dat de rechter Triton zou verplichten de fusie door te zetten. De rechter zegt dat het „voldoende aannemelijk” is dat Corendon wel degelijk alle afspraken is nagekomen, maar kiest er niet voor de overname te verplichten. De gevolgen van zo’n soort oordeel zouden te „verstrekkend en mogelijk onomkeerbaar” zijn. Triton heeft gezegd dat de overname tot een faillissement zou kunnen leiden van Sunscreen - het overnamevehikel dat Sunweb en Triton hadden opgericht voor de fusie.

De rechter wil dat de twee partijen nu opnieuw in gesprek gaan om „de deal waarmee zij aanvankelijk zo verguld waren, aan te passen aan de gewijzigde situatie”. Corendon heeft eerder al kenbaar gemaakt hiervoor open te staan. Triton moet zich van de rechter „realiseren dat zij zich niet zomaar aan de deal kan onttrekken”.