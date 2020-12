Topman Zalando vertrekt ‘vanwege carrière vrouw’

Rubin Ritter, een van de drie bestuursvoorzitters van de Duitse modewebwinkel Zalando, legt zijn functie in mei 2021 neer. Hij heeft samen met zijn vrouw besloten dat haar carrière de komende jaren voorrang krijgt, stelt hij in een verklaring op de website van het bedrijf. De 38-jarige mede-oprichter van Zalando beëindigt hiermee vroegtijdig een contract dat tot eind 2023 liep. De verklaring geeft geen details over wie zijn vrouw is of wat zij doet.

Volgens Ritter is zijn besluit het resultaat van maandenlange overpeinzingen. „Ik wil meer tijd in mijn groeiende gezin steken. Na elf geweldige jaren bij Zalando, is het tijd om mijn leven nieuwe richting te geven,” zegt hij. Sinds 2010 bekleedt hij de positie van ceo bij het bedrijf, samen met medebestuurders Robert Gentz en David Schneider. Zij zullen de leiding vanaf mei met z’n tweeën op zich nemen.

Zalando is de afgelopen twaalf jaar uitgegroeid van startup tot grootste modewebwinkel van Europa. Het bedrijf telt rond de veertienduizend werknemers en maakte in het derde kwartaal van dit jaar 1,85 miljard euro winst. Ritters invloed op dit succes is volgens Gentz „onmogelijk te overschatten”.