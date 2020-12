Topman Zalando stopt vanwege loopbaan van echtgenote

Bijna elf jaar lang draaide het leven van Rubin Ritter voor een groot deel om webwinkelketen Zalando. De voormalig bedrijfsadviseur begon er op 28-jarige leeftijd, na enkele jaren in dienst bij McKinsey, en trad meteen toe tot de raad van bestuur. Als mede-topman was Ritter onder meer verantwoordelijk voor de strategie van Zalando, en zag hij het bedrijf groeien van een kleine Duitse webwinkel naar een Europese gigant.

Uitgegroeid is Zalando (6,5 miljard euro omzet in 2019) nog allerminst, maar het bedrijf gaat dat zonder Ritter doen. In een persbericht kondigde het concern maandag aan dat de Duitser na de aandeelhoudersvergadering van komend voorjaar zijn functie neerlegt, tweeënhalf jaar voordat zijn contract afloopt. Niet vanwege ontevredenheid over Ritters prestatie, of omdat hij een andere baan heeft gevonden, maar zodat zijn echtgenoot de tijd krijgt om zich vol op haar loopbaan te richten.

„Mijn besluit is het resultaat van vele maanden van zorgvuldige overwegingen”, aldus Ritter in een toelichting. „Na meer dan elf fantastische jaren waarin Zalando mijn prioriteit had, is het tijd om mijn leven een nieuwe wending te geven. Ik wil meer tijd besteden aan mijn groeiende gezin. Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat de komende jaren haar professionele ambities prioriteit krijgen.”

Welk werk de echtgenote van Ritter doet, wilde een woordvoerder van Zalando aan de BBC niet kwijt. Wel meldde het bedrijf dat het echtpaar één kind heeft en begin volgend jaar een tweede kind verwacht. Hoewel Zalando het vertrek van Ritter betreurt, is er veel waardering voor de „onderliggende persoonlijke motivatie”, aldus Cristina Stenbeck, voorzitter van de raad van commissarissen.

Ongebruikelijk

Dat een topman vertrekt vanwege de loopbaan van zijn vrouw is ongebruikelijk. Bedrijfsadviseur PwC doet jaarlijks onderzoek naar de bestuurswisselingen bij de grootste bedrijven van de wereld. In ongeveer een kwart van de gevallen vertrekt een topman vanwege onvrede over de prestaties of integriteitskwesties. In de overige gevallen is sprake van „gepland afscheid”, zoals het aflopen van het contract.

Hoe vaak een topman vertrekt om privéredenen, kan het kantoor niet zeggen. Ondanks meer dan twintig jaar aan onderzoeksgegevens heeft PwC daar „onvoldoende specifieke data” voor, zo meldt een woordvoerder desgevraagd.

Toch komt het af en toe voor dat een topman vertrekt om redenen die niets met het bedrijf te maken hebben, bijvoorbeeld omdat dat het privéleven ondersneeuwt bij een druk werkend bestaan. Soms is dat een eufemisme om zwakke prestaties te verbergen, maar dat is niet altijd het geval. Zo vertrok Mohamed El-Erian in 2014 onverwacht als topman bij Pimco, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. De reden was, zo vertelde hij later, dat zijn dochtertje hem op een avond een lijst gaf met 22 belangrijke momenten die hij had gemist.

Ook Daniel Ropers, oprichter van webwinkel Bol.com, besloot medio vorig jaar de hoogste bestuursfunctie bij uitgeverij Springer Nature neer te leggen omdat zijn baan te veel tijd opslokte. Het overlijden van zijn goede vriend en oud-Bol-collega Michael Schaeffer (51) speelde daarbij een rol, zei hij destijds tegen Het Financieele Dagblad. „Ik realiseer me hoe kort de tijd is. Er is een ontzettend dik boek van dingen die ik de afgelopen 25 jaar te weinig heb gedaan.”

Voor Zalando-topman Rubin Ritter, die zich bij het bedrijf onder meer hardmaakte voor meer vrouwen op hoge posities, ligt de toekomst open, zegt hij. De komende tijd wil hij zijn taken overdragen aan Robert Gentz en David Schneider, de oprichters en mede-bestuurders van Zalando. Daarna „geef ik mezelf de tijd om nieuwe interesses naast Zalando te ontdekken”, aldus Ritter.