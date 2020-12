Voor mijn gevoel kwam de kou plotseling dit jaar. Zoals eigenlijk alles in 2020: de pandemie, het gestuntel met maatregelen, wel vakantie, geen vakantie, vaccin duurt nog járen, vaccin komt eraan, mondkapjes zijn onzin, mondkapjes zijn verplicht.

Zo was het ook met het weer. De ene dag viel het me nog op dat het zo zacht was en betreurde ik het dat we het weer zonder strenge winter zouden moeten doen, een dag later moest ik de kraag van mij jas goed sluiten om geen kou te vatten.

Het was ook voor het eerst dat ik de kou prettig vond. Ik hou meer van de lente en zomer, maar ik merkte dat ik de koude, besneeuwde winters mis. Al was het alleen maar vanwege de sfeer, omdat we toch aan huis gekluisterd zijn; het geluid van de gure wind buiten, de bomen die op het ritme van die wind meebewegen en de behaaglijke warmte binnen. Met idealiter als middelpunt in de keuken de warmte en het licht van de oven.

Die oven staat standaard centraal in de boeken van de Britse Rukmini Iyer. Na haar eerste twee boeken, De Groene Bakplaat en De Snelle Bakplaat is ze nu alweer terug met een derde boek De Wereldse Bakplaat, ‘75 kleurrijke recepten uit de oven’.

Iyer is een voormalig advocaat die koos voor de culinaire wereld waar ze als receptschrijver, culinair stylist en kookboekenschrijver tot haar recht is gekomen.

De Wereldse Bakplaat is weer een fijn boek met makkelijke recepten die allemaal in de oven bereid worden. Het idee is eenvoudig: gebruik een bakplaat, ovenschaal of braadslede, meng de ingrediënten, doe in de oven en klaar. Geen omkijken, geen gedoe.

Het zijn stuk voor stuk huiselijke recepten met makkelijk te krijgen ingrediënten. Iyer put voor dit boek uit de wereldkeuken; de hoofdstukken zijn onderverdeeld in de verschillende werelddelen. Het zijn recepten die ze ontdekte tijdens de vele reizen die ze gemaakt heeft, in restaurants proefde die ze bezocht en die ze anderen ontfutselde en waaraan ze haar eigen draai geeft.

Ideaal voor wie deze feestdagen lekker wil eten, maar het ook rustig aan wil doen zonder ontmoedigende berg afwas in de keuken of moede voeten van het lange staan.

Rukmini Iyer De Wereldse Bakplaat Becht 240 blz. € 19,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2020