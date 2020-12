Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Sunweb, een van de grootste reisorganisaties van Nederland, hoeft touroperator Corendon voorlopig niet over te nemen. De coronacrisis heeft beide reisbedrijven in zulke grote financiële moeilijkheden gebracht dat een gedwongen overname ernstige gevolgen zou kunnen hebben, mogelijk zelfs een faillissement van Sunweb. Wel moeten beide bedrijven weer met elkaar in gesprek.

Dat heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter maandag geoordeeld. Corendon had een kort geding aangespannen om de overname af te dwingen. Sunweb daarentegen vond dat het over te nemen bedrijf niet aan alle opschortende voorwaarden had voldaan en maakte half november bekend Corendon niet langer te willen kopen.

Sunweb en Corendon, na marktleider TUI de grootste reisorganisaties van Nederland, meldden medio 2019 dat zij zouden samengaan. Sunweb zou een aantal bedrijfsonderdelen van Corendon, waaronder Corendon Dutch Airlines, overnemen voor circa 146 miljoen euro.

In het koopcontract stond onder meer de voorwaarde dat geen nieuwe exploitatievergunning hoefde te worden aangevraagd voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij van Corendon. Dat zou extra kosten met zich meebrengen. Volgens de Amsterdamse rechter is het inderdaad aannemelijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de huidige exploitatievergunning aan de luchtvaartmaatschappij zou handhaven.

Lees ook: Reisbedrijven Sunweb en Corendon botsen voor de rechter

Schuld van 90 miljoen

Sunweb stelde dat de ILT niet zou hebben geweten dat het fusiebedrijf een schuld van 90 miljoen euro zou moeten dragen, een gevolg van de overname door Sunweb en diens eigenaar het Duits-Zweedse private-equityfonds Triton. Dat vond de Amsterdamse rechter echter niet relevant.

Volgens de rechter valt niet uit te sluiten dat het werkelijke motief van de financiers van Sunweb om onder de transactie uit te komen niet is gelegen in de luchtvaartvergunning maar in de coronacrisis. De reisbranche heeft veel last van de reisbeperkingen die overheden hebben opgelegd. Volgens brancheorganisatie ANVR is dit jaar de omzet van de sector 84 procent gedaald. Een derde van het personeel is ontslagen.

„In dit kort geding kunnen de gevolgen niet worden overzien van een afgedwongen overname voor de continuïteit van de gecombineerde onderneming”, stelt de rechter in haar vonnis. Ze wijst op de gevolgen voor de werkgelegenheid, de verplichtingen jegens klanten en toeleveranciers, „terwijl het financieel al slecht gaat”. Wel vindt de rechter dat Sunweb zich niet langer kan onttrekken aan overleg met Corendon.

Steven van der Heijden, algemeen directeur van Corendon, noemt de uitspraak „een goede basis om verder te gaan”. Hij benadrukt dat zijn bedrijf aan alle voorwaarden heeft voldaan. Corendon gaat in hoger beroep tegen het kortgedingvonnis. Over twee tot drie maanden zou dan een uitspraak volgen, hoopt Van der Heiden.

Ook directeur Mattijs ten Brink van Sunweb is „een blij mens”’, hij wordt niet gedwongen een dure overname te doen. „Die zou beide bedrijven, niet alleen Sunweb, in een heel moeilijke positie hebben gebracht.”