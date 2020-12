Sunny Bergman leerde demonstreren van haar vader

De eerste keer dat Sunny Bergman ging demonstreren, was ze een baby. Haar ouders namen haar mee naar een ambtenarenprotest in Den Haag, februari 1973.

Haar vader, Richard Bergman: „Ja, daar zijn journaalbeelden van. Jij staat erop terwijl je de borst krijgt.”

Sunny: „Kom je nu mee. Dat had ik graag in de film willen gebruiken!”

Bergman (1972) doelt op Oproerkraaiers, haar nieuwe documentaire over activisme, die maandagavond te zien is bij de VPRO. Omdat haar vader als communist heel wat gedemonstreerd heeft, bekijken we de film vooraf samen met hem. En praten over het activisme in hun leven.

Een jaar lang volgde Bergman diverse protestbewegingen. Ze staat op de Dam voor Black Lives Matter (#BLM), tussen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, en ze rijdt mee op de tractor naar het boerenprotest op het Malieveld. Bergman: „Activisten worden vaak weggezet als relschoppers. Terwijl het gewone mensen zijn die de wereld beter willen maken. We hebben veel burgerrechten te danken aan activisten.” De tv-maker maakte eerder antiracistische en feministische films, als Zwart als roet (2014) en Beperkt houdbaar (2007). „Mijn documentaires zijn ook een vorm van activisme.”

Over het verschil tussen activisme toen en nu, zegt de vader van Sunny: „Het is anders georganiseerd. Veel losser. Wij hadden een zeer strakke organisatie. Ik heb het idee dat ze opnieuw het wiel moeten uitvinden. Demonstreren is een jaar of dertig uit de mode geweest. Nu begint het weer.”

Sunny: „Het gaat nu meer via social media. Bij het #BLM-protest op de Dam hadden ze op vierhonderd mensen gerekend, het werden er tienduizend. Mede doordat influencers het op Instagram hadden gedeeld.” Over het succes van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), waarin Bergman zelf actief is, zegt ze: „Strategisch gezien zijn ze slim geweest. Ze hebben veel lokale afdelingen opgezet, net als Extinction Rebellion. En in plaats van alleen te demonstreren bij de landelijke intocht, hebben ze ingezet op tientallen lokale demonstraties. Zo vergroot je het draagvlak.”

De vader van Sunny: „Zo zijn de grote anti-atoomwapenprotesten in de jaren tachtig ook tot stand gekomen. Het voordeel van de CPN was: als je lid was, deed je gewoon wat je werd gevraagd. Als je langs de deur moest, dan ging je langs de deur.”

Waarom is het demonstreren terug van weggeweest? De vader: „Als je langdurig wordt geconfronteerd met onrecht, slaat op een bepaald moment de publieke opinie om. Marx noemt dat de kwalitatieve omslag”.

Sunny Bergman heeft het linkse activisme met de paplepel binnengekregen. Haar vader (1945) is opgegroeid bij zijn grootouders. Zijn opa was CPN-secretaris in Nijverdal.

Vader: „Ik las De Waarheid vanaf dat ik vijf was.”

Sunny: „Las jij die echt helemaal?”

Vader: „Nou ja, zo dik was die niet.”

Sunny: „Dus jij bent door jouw grootvader geïndoctrineerd, zoals je later mij hebt geïndoctrineerd?”

Vader: „Ach. Ik gaf gewoon mijn mening. Dat doet toch iedere ouder?”

Sunny: „Maar niet iedere ouder gaat met zijn kind praten over politieke systemen en de productiemiddelen. Toen ik aan jou vroeg hoe het kan dat Zwarte Piet door de verwarmingsbuis kwam, zei je: ‘Sinterklaas is een uitvinding van het kapitalisme om het consumentisme omhoog te drijven’. Toen was ik vier.”

Als belangrijk contrapunt in de documentaire dient het boerenprotest tegen de maatregelen tegen stikstofuitstoot. Tussen al het progressieve straatrumoer zit het conservatieve verzet van mannen die beslist geen ‘activisten’ genoemd willen worden. Sunny gaat mee op de tractor voorop in een nachtelijke colonne naar het Malieveld in Den Haag. De boerenknecht aan het stuur laat de navigatie aan Sunny over, die tegelijk moet filmen, met als gevolg dat ze verdwalen en de hele colonne bij een rotonde rechtsomkeer moet maken.

De vader van Sunny bromt: „Met zo’n dikke trekker kun je makkelijk een kruispunt bezetten. Wij moesten dat met onze lichamen doen. Een trekker maakt het protest minder sympathiek, dat werkt tegen hen.”

Wat Sunny opviel was hoezeer de boeren werden geholpen door de politie, terwijl bijvoorbeeld KOZP-activisten vaak te maken kregen met politiegeweld. Een ander verschil is dat de boeren financieel ondersteund worden door grote bedrijven.

Sunny: „Over het algemeen kun je wel zeggen dat rechtse activisten gesteund worden door het grote geld, en linkse niet. Behalve dat ik natuurlijk enorm gesponsord wordt door Soros.”

(Gelach.)

De vader: „Ja? Heeft hij al weer wat overgemaakt?”

Oproerkraaiers (VPRO), maandag, 20.25 uur op NPO 2.

