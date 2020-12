Stijging besmettingen door Black Friday? Dat is nog onzeker

Al zes dagen op rij al groeit het aantal meldingen van positieve coronatests dat bij het RIVM binnenkomt. De afgelopen weken schommelde het aantal positieve tests rond de 5.000. Ze verschillen sterk van dag tot dag, door ICT-storingen, personele bezetting of door de dag van de week: in of net na het weekend komen er praktisch altijd minder positieve tests binnen, halverwege de week veel meer. Op een enkele dag was er een uitschieter naar bijna 6.000 tests, in het weekend zakte het aantal soms tot 4.000. Maar de afgelopen dagen was er geen ‘weekendeffect’ te zien. Sterker nog: er werden maandag 7.000 positieve tests gemeld, voor het eerst sinds begin november.

Een deel van de verklaring is dat er meer wordt getest. Sinds 1 december zijn de GGD’s begonnen met ‘asymptomatisch testen’: mensen die niet ziek zijn, maar wel door middel van bron- en contactonderzoek door de GGD’s worden opgespoord kunnen zich laten testen. Ook mensen die een melding via de corona-app hebben gekregen kunnen een test laten afnemen. Het is onduidelijk hoeveel extra positieve tests dat heeft opgeleverd.

Maar er lijkt meer aan de hand: het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is nauwelijks gedaald ten opzichte van een week geleden. De afgelopen dagen steeg het aantal zelfs weer; afgelopen week lagen er op het dieptepunt 1.130 mensen op de verpleegafdeling, nu zijn het er weer bijna 1.200. Ook op de IC’s krimpt het aantal patiënten nauwelijks nog, het ligt al een tijdje stabiel rond de 470, ruim 100 minder dan op het dieptepunt van de tweede golf.

Niet de grote steden

Het is nog te vroeg om naar het uitverkoopfestijn Black Friday te wijzen, waar het anderhalve week geleden zo druk was dat burgemeesters mensen opriepen om niet naar de winkelcentra te komen. Doorgaans duurt het ongeveer anderhalve week voor iemand die besmet raakt ook in de statistieken terecht komt, het aantal positieve tests steeg daarvoor al.

Lees ook: Zo is het coronavirus nu verspreid over Nederland

Bovendien groeit het aantal positieve tests juist niet in de vier grote steden, waar ook de grootste winkelcentra zijn. Tijdens de tweede golf waren deze steden de aanjager in de groei van het aantal besmettingen, maar de besmettingsgraad is in die steden teruggebracht tot iets boven het landelijk gemiddelde van 235 positieve tests per 100.000 inwoners per week. De cijfers waren daar de afgelopen week bovendien redelijk stabiel, hoewel er in Amsterdam ook een langzame groei te zien is.

Maar de echte groei zit ergens anders, in (middel)grote gemeenten als Tilburg, Deventer, Zaanstad, Amersfoort en Almere. Daar groeide het aantal gemelde positieve tests de afgelopen week met 30, 40 en soms zelfs 70 procent ten opzichte van de week ervoor. De afgelopen week werden in die gemeenten zo’n 300 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

Ook is er een aantal kleine gemeenten waar het aantal besmettingen hard stijgt. In gemeenten als Bunschoten, Scherpenzeel, Woudenberg en Vught ligt het aantal positieve tests van de afgelopen zeven dagen ruim boven de 500 per 100.000 inwoners. De infectiegraad is daar het hoogst.

Het is nog gissen wat er precies aan de hand is. Sommige plaatsen kampen met specifieke uitbraken, op bijvoorbeeld middelbare scholen of verzorgingstehuizen, in andere gemeenten is het nog onduidelijk waar de stijging vandaan komt.

Lees ook: De tweede golf laat zich lastig knevelen

Ook andere landen worstelen met de tweede golf waarbij het aantal besmettingen langzaam daalt maar wel vaak op een hoog niveau blijft hangen. Dat geldt ook voor Nederland: ten opzichte van de piek van de tweede golf is het aantal positieve tests gehalveerd, maar daarna bleef het aantal hangen op rond de 5.000. Als de besmettingsgraad zo hoog blijft, laait het virus ook makkelijker weer op.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven