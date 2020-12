Soldaat van Oranje-acteur Dolf de Vries (83) overleden

Acteur en schrijver Dolf de Vries is zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever Ton van Poelgeest van uitgeverij Elmar maandag bekendgemaakt op sociale media. De Vries is onder meer bekend van rollen in klassiekers als Turks Fruit, Soldaat van Oranje en Zwartboek.

De Vries volgde de Toneelacademie in Maastricht waarna hij in 1960 zijn carrière begon bij de Haagsche Comedie. Ook maakte hij cabaretvoorstellingen en werkte hij als regisseur en vertaler. In de jaren tachtig werd hij bij het grote publiek bekend dankzij rollen in televisieseries als Dossier Verhulst. Ook vertolkte hij na Turks Fruit (1973) in vrijwel iedere film van regisseur Paul Verhoeven wel een rol.

Zijn laatste grote filmrol speelde hij in 2006, toen hij als notaris Smaal verscheen in Zwartboek (eveneens van Verhoeven). Twee jaar geleden had hij nog een bijrol in de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Verder concentreerde hij zich de laatste jaren van zijn leven vooral op het schrijven van boeken en reisverhalen, waarvan de laatste in 2019 uitkwam: Vrucht van de Leugen.

Ton van Poelgeest schrijft op Facebook en Twitter dat De Vries naast zijn auteur en vriend „de beste verhalenverteller van Nederland” was. „Hij had tientallen televisierollen, filmrollen en boeken op zijn naam staan. Wat zullen we hem missen.”