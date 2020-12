Sociaal-democratische oppositiepartij Roemenië lijkt verkiezingen te winnen

De Roemeense sociaal-democratische oppositiepartij PSD is volgens de voorlopige uitslag de winnaar van de parlementsverkiezingen van zondag. Met 96 procent van de stemmen geteld, staan de linkse sociaal-democraten op 29,7 procent. Dat melden internationale persbureaus maandagochtend. De regerende Nationale Liberale Partij (PNL) van de pro-Europese zittend premier Ludovic Orban staat op 25,5 procent.

De PSD is sinds de val van het communisme in 1989 onderdeel geweest van bijna iedere regering, tot de PNL een jaar geleden een minderheidskabinet wist te vormen. In de laatste regeringsjaren werden politici van de PSD meermaals beticht van corruptie. Tijdens de campagne zette de PSD zich met name af tegen de in hun ogen falende aanpak van het coronavirus door de regeringspartij. Bij een eerste peiling na het sluiten van de stembussen op zondagavond leek het nog een nek-aan-nekrace te worden tussen de twee partijen.

Lage opkomst

Toch lijkt de kans klein dat de PSD bondgenoten zal vinden om een kabinet te vormen. De president Klaus Iohannis, eveneens van de PNL, stelde eerder dat hij tot het einde van zijn termijn in 2024 geen regeringsdeelname door PSD zou toestaan. In Roemenië bepaalt de president wie de premier wordt, die probeert op zijn of haar beurt een kabinet te vormen. Iohannis heeft meermaals laten weten opnieuw de zittende premier Orban te willen aanstellen.

De Roemeense verkiezingen kenden de laagste opkomst sinds de val van het communisme in 1989: ongeveer een derde van 18 miljoen stemgerechtigde Roemenen kwam opdagen om te stemmen. Vermoedelijk lieten zij zich hoofdzakelijk tegenhouden door angst voor het coronavirus. De grofweg 265.000 stemmen van de Roemeense diaspora moeten nog geteld worden.