Kritisch rapport: de restitutie van nazi-roofkunst schiet tekort

Drie kwart eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog dient het Nederlandse restitutiebeleid voor nazi-roofkunst te worden herijkt en geïntensiveerd. Dat concludeert een door de Raad voor Cultuur ingestelde commissie die maandagmorgen rapporteerde aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66).

De commissie onder leiding van jurist en oud-politicus Jacob Kohnstamm is in het rapport Streven naar rechtvaardigheid kritisch over het huidige beleid. De Restitutiecommissie, die de regering sinds 2001 adviseert over teruggaveverzoeken, opereert te formalistisch en communiceert gebrekkig en onvoldoende empathisch met verzoekers. Zonder een toelichting te willen geven, nam de voorzitter van de Restitutiecommissie Alfred Hammerstein een week geleden ontslag.

Door een klein aantal afgewezen restitutieverzoeken heeft het aanvankelijk toonaangevende Nederlandse restitutiebeleid de afgelopen jaren schade opgelopen, constateren de onderzoekers. De oorzaak: de Restitutiecommissie ging het belang van de eiser van een geroofd kunstwerk afwegen tegen het belang van het museum om het te houden.

Die belangenafweging viel een paar keer in het voordeel van musea uit, onder meer bij een kostbaar schilderij van Wassily Kandinsky in bezit van het Stedelijk Museum Amsterdam. „Te mooi om terug te geven”, was het sarcastische oordeel van de Süddeutsche Zeitung over het advies om niet te restitueren. Volgens twee internationale Joodse organisaties liep Nederland het risico tot paria van de kunstwereld te worden.

De commissie-Kohnstamm concludeert dat de belangenafweging „op onderdelen afbreuk doet aan het na te streven rechtsherstel”. Het beoordelen van teruggaveverzoeken dient volgens het rapport zo veel mogelijk gericht te zijn op restitutie.

Het huidige restitutiebeleid vertoont volgens de onderzoekers meer tekortkomingen. Het beleid is niet transparant en de Restitutiecommissie communiceert onhelder over procedures. Gepleit wordt voor een helpdesk onder ministeriële verantwoordelijkheid. Die zou in binnen- en buitenland informatie moeten verstrekken over het Nederlandse restitutiebeleid.

Het onderzoek naar nazi-roofkunst ligt al sinds 2007 stil. Omdat dat in strijd is met een door Nederland ondertekend verdrag krijgt de minister het advies weer actief op zoek te gaan naar rechthebbenden van de 3.750 uit Duitsland gerecupereerde kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog aan de Nederlandse staat zijn toegevallen, en waarvan nog altijd onduidelijk is van wie ze zijn geroofd. Het Expertisecentrum Restitutie bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zou met 3 miljoen euro subsidie het herkomstonderzoek de komende vier jaar kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot eerdere adviezen stelt de commissie Kohnstamm voor om geen einddatum voor de restitutie van nazi-roofkunst in te stellen.

De commissie stelt ook de mogelijkheid voor om claimanten en musea door de Restitutiecommissie te laten horen. Voorzitter Kohnstamm zegt vandaag in gesprek met NRC dat die hoorzittingen kansen bieden op alternatieve oplossingen. „Onze taxatie is dat de emotionele band die de claimant voelt met de geschiedenis vaak zwaarder weegt dan de band met het kunstwerk.”

