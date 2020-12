Privacywaakhond doet onderzoek naar Brabants ziekenhuis

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat alsnog onderzoek doen naar de beveiliging van medische dossiers bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. De privacywaakhond heeft bij het regionale ziekenhuis opheldering gevraagd over de bescherming van persoonsgegevens door Bravis waar zo’n 170.000 patiënten over de vloer komen.

Directe aanleiding zijn publicaties van NRC deze maandag over jarenlang datalekken bij het regionale ziekenhuis zonder dat het ziekenhuis dit in de gaten had. Een secretaresse heeft ten minste vier jaar lang bijna vierhonderd keer onrechtmatig in medisch dossiers van bekenden gekeken. Terwijl de medewerkster geen enkele behandelrelatie had met de betrokken patiënten, had ze vrijwel onbeperkt toegang tot de medische dossiers en kon ze ook gebruikmaken van de noodprocedure bedoeld voor alleen spoedgevallen.

Toezichthouder AP laat in een reactie weten dat het beeld over het Bravis ziekenhuis „zorgelijk” is. Volgens de privacywaakhond moet een patiënt er blind op kunnen vertrouwen dat „al je medische informatie tussen jou en je dokter of behandelaar blijft. Want dit is uiterst gevoelige informatie. Wat zo privé is, moet ook privé blijven. Een ziekenhuis is daarom wettelijk verplicht de patiëntendossiers heel goed te beveiligen. Onbevoegden mogen daar niet zomaar in rondneuzen.”

Het Bravis (340 miljoen euro omzet en 2.150 medewerkers) weigert „omwille van de privacy van betrokkenen” tegenover NRC op de zaak in te gaan, en wil niks kwijt over zijn beveiligingsbeleid. De secretaresse bevestigt de inzage maar weigert verder commentaar. Ze bekeek tussen juni 2014 en juli 2018 in totaal 347 keer de medische dossiers van de ex-vrouw van haar partner. Zij richtte een uitgeverij op die in eigen beheer een boek uitgaf geschreven door haar partner. Deze ‘wraakroman’ beschreef de vechtscheiding van haar man met zijn ex-vrouw waarin medische details over de voormalige partner zijn verwerkt.