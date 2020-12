Praten over mooie Bimhuis-optredens

De tijd dat je met z’n allen op elkaar gepropt stond te genieten van een live optreden is lang geleden. De podcast Bimhuis Tapes geeft de luisteraar weer even dat gevoel. Bimhuis-directeur Mijke Loeven gaat in gesprek met studenten van het Conservatorium van Amsterdam over opnames die zij vonden in het archief van jazzpodium Het Bimhuis. Concertfragmenten van meesters als Chet Baker, Cory Henry en Roy Haynes komen voorbij.

De studenten vertellen wat de optredens na jaren nog zo bijzonder maakt. Zo zegt gitarist en componist Gijs Idema (24) over een van zijn favoriete gitaristen: „Jesse (van Ruller red.) heeft een hele vloeiende manier van akkoorden spelen die niet virtuoos klinkt, maar als je dat probeert na te doen, is het heel virtuoos.” Euh? Gelukkig maakt directeur Loeven meteen een vrije vertaling. „Dus het klinkt vrij logisch, maar het is vreselijk ingewikkeld om het ook zo te krijgen?”

Die formule werkt goed in de hele podcastserie, die in totaal drie aflevering beslaat. De studenten brengen hun enthousiasme over op de luisteraar en Loeven grijpt in wanneer te veel jargon dreigt te worden gebruikt. Daardoor blijft de podcast ook voor leken te volgen en kunnen zij er bovendien nog wat van opsteken. Ooit wel eens gehoord van een vocalize bijvoorbeeld? („Wanneer er tekst wordt geschreven op een instrumentale solo”, legt de 23-jarige zangeres en componist Isla van Hout uit in aflevering twee.)

Naast de fragmenten uit het archief laten de studenten ook eigen werk horen. Ze leiden dat in door te vertellen hoe de oude concertopnames hen inspireerden en leggen het proces uit waarin een muziekstuk tot stand komt. De luisteraar maakt op die manier kennis met de nieuwe muzikale beloftes van Nederland en krijgt een uniek inkijkje in hun belevingswereld. De podcast Bimhuis Tapes is een lesje muziekgeschiedenis en een blik op de toekomst.

Podcast Bimhuis Tapes In samenwerking met Conservatorium van Amsterdam en NPO Soul & Jazz. Via iTunes en nporadio2.nl. Tevens zijn de oude opnames die besproken worden beschikbaar gesteld.