Oud-president Tabaré Vázquez van Uruguay overleden

De in maart dit jaar afgetreden Uruguayaanse oud-president Tabaré Vázquez is zondag op 80-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie. Vázquez diende twee keer als president van het Zuid-Amerikaanse land namens de linkse partij Frente Amplio (Breed Front).

Hij trad in 2005 voor het eerst aan en was toen de eerste linkse president van Uruguay, dat daarvoor altijd geleid was door conservatieve partijen. Vázquez maakte deel uit van een golf aan linkse leiders in Latijns-Amerika, onder wie Lula da Silva en Néstor Kirchner in zijn buurlanden Brazilië en Argentinië. Maar hij stond wel kritisch tegenover radicaler links, zoals Hugo Chávez in Venezuela en Fidel Castro in Cuba. Tijdens zijn eerste regeertermijn groeide de Uruguayaanse economie met gemiddeld zes procent per jaar en investeerde hij fors in de gezondheidszorg en pensioenvoorzieningen.

Aangezien Uruguyaaanse presidenten niet twee aaneengesloten termijnen mogen dienen, maakte Vázquez in 2010 plaats voor zijn partijgenoot José Mujica. Vier jaar later mocht hij wel weer meedoen aan de verkiezingen en die won hij overtuigend van zijn conservatieve tegenstrever Luis Lacalle Pou, de huidige president van Uruguay. In de tweede regeertermijn van Vázquez van 2015 tot 2020 liepen de werkloosheid en de staatsschuld flink op en werd Uruguay het eerste land ter wereld waar de verkoop van wiet werd gelegaliseerd.

Drie dagen nationale rouw

Lacalle Pou liet op Twitter weten dat Uruguay in rouw is en dat hij de persoonlijke en politieke dialogen met zijn voorganger gewaardeerd heeft en zal onthouden. Hij stelt ook dat Vázquez „belangrijke prestaties” heeft geleverd voor het land.

LuisLacallePou Luis Lacalle Pou Enfrentó con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo.

QEPD Presidente Tabaré Vázquez

Vanwege de door Lacalle Pou afgekondigde drie dagen van nationale rouw ging de voetbalklassieker tussen Peñarol en Nacional zondag niet door, net als alle andere voetbalwedstijden.

Voordat Vázquez aan zijn politieke carriere begon studeerde hij medicijnen in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo en specialiseerde hij zich in oncologie. De oud-president stond bekend als groot strijder tegen roken en de tabaksindustrie en overleed ironisch genoeg aan longkanker.