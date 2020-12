Oranje stuit op Turkije en Noorwegen in WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal treft Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar in de kwalificatiecyclus voor het WK 2022 in Qatar, zo bleek maandagavond bij de online loting in Zürich. Oranje speelde nooit eerder tegen Gibraltar en Montenegro. De eerste kwalificatiewedstrijden zijn in maart.

Turkije is op papier als nummer 32 op de FIFA-wereldranglijst de sterkste tegenstander van Oranje, dat zelf op de veertiende plek staat. Het Nederlands elftal trof de Turken ook in de race om kwalificatie voor het EK 2016. In de Johan Cruijff Arena kwamen de landen tot een gelijkspel. Bij de uitwedstrijd bleek Turkije met 3-0 te sterk. Mede door dat verlies kwalificeerde Oranje zich niet voor het eindtoernooi en Turkije wel. Ook het WK 2018 ging aan het Nederlands elftal voorbij.

De Noren zijn de nummer 44 op de FIFA-ranglijst. Noorwegen profileert zich de laatste jaren als een talentrijk voetballand, met de jonge spits Erling Haaland als meest in het oog springende speler. Bondscoach Staale Solbakken kan daarnaast beschikken over de talentvolle Real Madrid-middenvelder Martin Ødegaard. Solbakken doet ook geregeld een beroep op Eredivisiespelers Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson en Hakon Evjen (allen AZ), Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) en Sondre Tronstad (Vitesse).

Bondscoach Frank de Boer toonde zich redelijk tevreden met de loting. „Het is geen poule des doods”, zei hij tegen persbureau ANP. „Maar je loopt natuurlijk niet zomaar over Turkije en Noorwegen heen. Turkije is een goede voetbalnatie met nieuwe talenten. En bij Noorwegen denk ik al snel aan Erling Haaland en Martin Ødegaard. Montenegro en Letland kunnen ook uit een goede organisatie spelen en tegen Gibraltar moeten we aan ons doelsaldo werken. We weten waar we aan toe zijn. We kunnen aan de bak.”

Kritiek

Over twee jaar is de aftrap van het voetbaltoernooi in Qatar. De keuze voor het gastland is omstreden; na de toewijzing kreeg de Golfstaat voortdurend stevige internationale kritiek op de omgangswijze met buitenlandse werknemers. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International spraken eerder over over „moderne slavernij”, wijzend op de erbarmelijke en onveilige omstandigheden waaronder arbeidsmigranten aan de WK-stadions werkten.

Onlangs bracht Amnesty een kritisch rapport uit waaruit blijkt dat de situatie van buitenlandse arbeiders in het land nog altijd penibel is. Zij werken volgens Amnesty onder gewetenloze werkgevers die hun personeel onbestraft zouden misbruiken en uitbuiten. Uit angst voor represailles weigeren zij naar de rechter te stappen. Amnesty riep twintig voetbalbonden, waaronder de KNVB, op publiekelijk afstand te nemen van de mensenrechtenschendingen.

