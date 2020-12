Ontluistering en overgave

Het was zaterdagmiddag opvallend druk bij de tentoonstelling Ulay was here in het Stedelijk Museum Amsterdam. Toch was het goed dat Ulay, die dit jaar stierf, er niet meer zelf bij kon zijn, want de bezoekers leken meer te komen voor de kunst die hij met Marina Abramovic maakte dan voor zijn solistische kunst in zalen met ontelbare polaroidfotootjes.

Ook mij ging het vooral om zijn legendarische samenwerking met Abramovic. Afstoting en aantrekking, daar draaide het om in de performancekunst van Ulay en Abramovic. „We zochten de extremen van de spanningen in relaties”, zei Ulay erover.

Wat Edward Albee als toneelschrijver deed in Who’s Afraid of Virginia Woolf, streefden Ulay en Abramovic na in hun performances: ontluistering én overgave in een relatie. In hun werk geven man en vrouw elkaar fikse klappen in het gezicht, botsen ze opzettelijk op elkaar of richt de man een akelig grote pijl op het hart van de ander. Maar ook zijn ze 17(!) uur aan elkaar verbonden met hun haarstrengen, of blazen ze elkaar lucht in tijdens een eindeloos lange kus.

Fascinerende beelden die een mengeling van afgrijzen en ontroering oproepen. Befaamd hoogtepunt is hun performance The Lovers: The Great Wall Walk. In 1988 liepen ze 90 dagen en 2000 kilometer lang over de Chinese Muur op elkaar af, Ulay vanaf de Gobiwoestijn, Marina vanaf de Gele Zee. Als ze elkaar eindelijk uitgeput in de armen vallen, is er een kort moment van ontspanning en geluk, maar al snel begint Marina te huilen. De tocht blijkt de trieste bezegeling van een afscheid na een symbiotische relatie die twaalf jaar duurde.

Wat dreef hen uit elkaar? De tentoonstelling geeft daar geen informatie over, ik moest het elders opzoeken. Jarenlang hadden ze voor hun performances in een pover bestelbusje door Europa gereisd. „De mooiste tijd van ons leven”, zei Ulay, terugkijkend in een documentaire. „Het was perfect”, vond ook Marina, al voegde ze eraan toe: „Negen jaar waren prachtig, drie jaar waren erg slecht.”

Ze groeiden uit elkaar. Ulay kon de lange performancesessies fysiek niet meer volhouden en had bezwaar tegen de meditatieve kant die Marina op wilde. Hij vond ook dat ze te veel een instituut waren geworden, wat met zijn anarchistische inborst vloekte. Ze kregen andere relaties – Ulay zelfs tijdens dezelfde reis over de Muur met een Chinese tolk. Marina was extraverter en ambitieuzer dan Ulay, die minder naar roem haakte.

Op de tentoonstelling miste ik de video uit 2010 waarop Marina, gezeten in een zaal van het MoMa in New York, tijdens een performance anonieme bezoekers aan een tafel ontvangt om elkaar kort in de ogen te kijken. Plotseling schuift ook Ulay aan, ze hebben elkaar in geen jaren gezien. Marina kijkt hem ontzet aan, buigt zich over de tafel en grijpt zijn handen. Het is de variant van een act die ze in de jaren tachtig samen deden. De hele wereld (nou ja) reageerde ontroerd op deze spontane ontmoeting.

Spontaan? „Dat had Marina goed bedacht, de ontmoeting was door haar in elkaar gezet”, zei een dochter van Ulay onlangs tegen John Schoorl van de Volkskrant. „Hij was door haar uitgenodigd.”

Met die teleurstellende kennis heb ik op internet deze ontmoeting – een act eigenlijk – nog eens opgezocht. En toch ging ik wéér voor de bijl.

