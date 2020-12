NVWA controleert fok van verboden honden en katten niet

Fokkers van honden en katten die zich toeleggen op de fok van verboden soorten en zo de wet overtreden, worden sinds maart niet meer gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De controles bij fokkers thuis zijn tot zeker 2021 uitgesteld vanwege het coronavirus. Het gaat om fokkers van honden en katten met een te korte snuit en bepaalde soorten naaktkatten. Sinds maart 2019 is het fokken van dieren met uiterlijke kenmerken die de gezondheid benadelen verboden.

Het nieuws kwam maandag aan het licht door een waarschuwing van de stichting Dier&Recht. Door het gebrek aan handhaving kunnen malafide fokkers „ongestraft hun illegale praktijken voortzetten” en zouden dit jaar honderden verboden pups gefokt zijn, aldus de stichting. In ieder geval zouden in dit jaar al 248 Franse bulldogs, 87 mopshonden en 71 Engelse bulldogs met stamboom ter wereld zijn gekomen. Deze soorten mogen alleen onder specifieke omstandigheden gefokt worden. Door hun traditioneel doorgefokte en door sommige fokkers geliefde korte snuiten ervaren ze gezondheidsklachten, zoals ademhalingsproblemen en constante hoofdpijn. Door de stamboom is het bestaan van deze dieren bekend. Mogelijk zijn er het afgelopen jaar ook honden en katten zonder stamboom met dezelfde kenmerken geboren.

„Door niet te handhaven, geeft de NVWA het signaal af dat het doelbewust fokken van gehandicapte dieren nog altijd ongestraft blijft”, aldus dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht. De NVWA laat weten alle inspecties bij fokkers van deze verboden dieren te hebben geschrapt vanwege de veiligheid van het eigen personeel. „Bij dit soort fokkers, veelal kleine bedrijven, kun je de anderhalve meter vaak niet handhaven”, aldus de NVWA. „We denken momenteel na over een manier om volgend jaar de inspecties toch te kunnen oppakken.”