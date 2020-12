Musea en universiteiten onderzoeken herkomst koloniale collecties

De komende vier jaar gaan elf wetenschappers de herkomst van koloniale voorwerpen in Nederlandse musea onderzoeken. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen tien universiteiten, musea en internationale partners, maakte de Vrije Universiteit (VU) als mede-initiator maandag bekend.

„Het doen van herkomstonderzoek is enorm van belang in het debat rond collecties uit de koloniale periode, en gaat verder dan alleen roofkunst”, aldus Wayne Modest, die de leiding heeft over het onderzoek, in een persbericht. Zo kijken de onderzoekers naar alle „verzamelgeschiedenissen”, waaronder ook die van menselijke resten die ooit zijn onderzocht voor de wetenschap. Gekeken wordt waar de objecten vandaan komen, van wie ze waren en voor wie de collectie op dit moment nog betekenis heeft.

Negen Nederlandse musea worden onder de loep genomen, waaronder het Tropenmuseum en het Rijksmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. Ook zijn volgens Trouw enkele Indonesische musea en universiteiten bij het onderzoek betrokken. Daarnaast worden bij het bepalen van de betekenis van de objecten tevens kunstenaars, maatschappelijke organisaties en mensen uit herkomstlanden geconsulteerd, aldus die krant.

4,5 miljoen euro

Het project genaamd ‘Pressing Matter’ is ontstaan uit een (bestaande) samenwerking tussen het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de VU. Het heeft een budget van 4,5 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen euro wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het onderzoek sluit volgens de initiatiefnemers aan op een adviesrapport van de Raad voor Cultuur dat in oktober uitkwam. Daarin staat dat Nederlandse musea bereid moeten zijn om buitgemaakte cultuurgoederen uit voormalige koloniën onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst daarom vraagt. Ook bleek dat de voorheen gekoloniseerde landen, zoals Suriname en Indonesië, beter inzicht wilde hebben in de aanwezigheid en herkomst van koloniale goederen in Nederlandse musea. Het huidige onderzoek moet onder meer dat gat in kennis dichten.

