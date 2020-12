Enquête: meeste mensen niet dikker sinds corona

Hoewel het woord ‘coronakilo’s’ in korte tijd een plaats heeft verworven in de Nederlandse taal, slaan de weegschalen niet massaal uit. Het Voedingscentrum liet een steekproef doen waaruit bleek dat 17 procent van de ondervraagden sinds 15 maart is aangekomen. 5 procent is aangekomen maar ook weer afgevallen.

63 procent zegt sinds corona een stabiel gewicht te hebben. De mensen die aankwamen, kregen er gemiddeld 2,8 kilo bij. 13 procent is juist iets afgevallen, maar niet veel: gemiddeld 1,6 kilo. De mensen die aankwamen, weten dat vooral aan minder beweging: thuiswerkers missen hun fietsritje naar het werk, klinkt uit de antwoorden op open vragen.

De enquête werd uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 1.200 Nederlanders. De vragen gingen vooral over eten en bewegen sinds de tweede horecasluiting, half oktober. Een kwart van de Nederlanders lette de afgelopen weken op het gewicht, 6 procent was bezig met afvallen.

Sommigen nu gezonder

De peiling bevestigt wat eerder onderzoek van het RIVM liet zien: er is een groep Nederlanders die gezonder eet, minder drinkt en rookt en meer beweegt dan voor corona. Aan de andere kant is een groep die juist ongezonder leeft. Daartussenin zit een grote meerderheid die weinig heeft veranderd: 86 procent zegt niet anders te eten dan ‘normaal’. Zij vinden ook dat ze doorgaans al gezond eten. De verandering, beide kanten op, is vooral te zien bij jongeren tot 30 jaar.

Lees ook: het verband tussen een gezonde leefstijl en corona

Nederlanders die gezonder eten doen dat meestal om de weerstand te verhogen. Bovendien, zeggen ze, is er nu meer tijd en ruimte om gezonder te koken en eten. Ongezonde verleidingen thuis, meer stress of juist meer ontspanning zijn juist triggers om meer koek, snoep en chips te eten.

Een vijfde van de Nederlanders is meer vitaminesupplementen gaan eten, 14 procent eet meer groente en fruit. En er is ongeveer een kwart dat minder drinkt dan normaal, vooral jongeren (34 procent) drinken sinds de horeca dicht is minder alcohol.

Ruim de helft van de Nederlanders uit het onderzoek is overigens te zwaar volgens de gezondheidsnormen. Zij hebben een body mass index (verhouding gewicht en lengte) van hoger dan 25 .