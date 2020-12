Kunstinstelling Stroom benoemt Sharon Gesthuizen als interim-directeur

Oud-SP-politica Sharon Gesthuizen (1976) neemt per onmiddellijk een deel van de taken van Arno van Roosmalen over als directeur van de Haagse kunstinstelling Stroom. Gesthuizen was voorzitter van het bestuur, maar is teruggetreden om als ‘interim manager’ bij Stroom aan de slag te gaan. Dat heeft het bestuur van Stroom, onder tijdelijk voorzitterschap van Joost Vrieler, vandaag bekend gemaakt.

Van Roosmalen (1959), die vanaf 2004 leiding gaf aan Stroom, zal zijn „rol als directeur bij Stroom binnenkort beëindigen”, aldus Vrieler in een nieuwsbrief. Over de concrete afspraken die zijn gemaakt met Van Roosmalen wil Vrieler desgevraagd geen uitspraken doen. De vacature voor een nieuwe, fulltime directeur zal volgens Gesthuizen „binnenkort” worden uitgeschreven.

Van Roosmalens functioneren kwam openlijk ter discussie te staan nadat NRC Handelsblad schreef over grensoverschrijdend gedrag van kunstenaar Julian Andeweg en een andere bij Stroom ingeschreven Haagse kunstenaar. Deze kunstenaar werd in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar met een proeftijd van drie jaar wegens het verkrachten en mishandelen van zijn ex. Andeweg werd eind oktober door twintig mannen en vrouwen in NRC beschuldigd van onder meer verkrachting, aanranding en stalking. Van Roosmalen gaf beide kunstenaars meerdere malen ruimte bij Stroom, ondanks klachten over deze kunstenaars. Ook was er volgens drie bronnen al langere tijd intern kritiek op het functioneren van Van Roosmalen als directeur.

Onvermijdelijk

In de nieuwsbrief schrijft bestuursvoorzitter Vrieler dat het bestuur van Stroom nog vóór de publicaties in NRC met Van Roosmalen in gesprek was „over de invulling van zijn directoraat.” De gesprekken leidden, aldus Vrieler, „tot de wederzijdse conclusie dat de standpunten hieromtrent zodanig uit elkaar lagen dat een afscheid onvermijdelijk was.”

In een eerder persbericht schreef het bestuur van Stroom dat „de media-aandacht weliswaar helemaal losstaat van het inhoudelijke karakter van het gesprek tussen bestuur en directeur. Maar dat de berichtgeving (-) het proces tussen het bestuur en (-) Van Roosmalen heeft versneld”.

In de gemeenteraad van Den Haag is na berichtgeving in NRC over Stroom gepleit voor een onderzoek naar de kunstinstelling. VVD-raadslid Det Regts: „Stroom heeft een vreemde positie. De instelling is in het leven geroepen voor financiële ondersteuning en atelierruimte, maar beheert inmiddels ook een expositieruimte en heeft een beleids- en adviesfunctie bij de gemeente. Ik krijg klachten dat Stroom kunstenaars te weinig aandacht geeft en mogelijkheden biedt. Ik wil weten: wat doen ze, hoe functioneren ze? We geven er toch een hoop geld aan uit.”

Stroom krijgt per jaar ruim 2,1 miljoen euro subsidie van de gemeente Den Haag. De gemeentelijke Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, die in april van dit jaar haar advies uitbracht, concludeerde dat Stroom juist vanwege haar functies van talentontwikkeling, haar atelierbeleid en internationalisering, „onontbeerlijk” is „voor de culturele infrastructuur van Den Haag”. Ook sprak de commissie haar waardering uit voor de rol van Stroom in het faciliteren van kunst in de openbare ruimte.