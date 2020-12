Op de terugweg van het winkelcentrum, tas vol met leuke boodschapjes voor haar nieuw in te richten studentenkamer, heb ik het met mijn dochter over de inrichting. Boven de koelkast in haar mini-keuken zit een hoge kast. Niemand kan daar goed bij, maar zij met haar 1,50 meter moet echt acrobatische toeren uithalen om er te komen. „Wat kan ik daar het beste neerzetten dan?” vraagt ze zich af. Ik antwoord dat ze er vooral iets moet zetten wat ze niet vaak nodig heeft, dan houdt ze in de lage kastjes plaats voor échte gebruiksvoorwerpen. „Oh dat is een goed idee ja”, antwoordt ze vastberaden, „dan zet ik daar mijn schoonmaakspullen.”

