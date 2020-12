Johnson naar Brussel voor Brexitoverleg; ‘significante verschillen blijven’

De Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben maandagavond zo’n anderhalf uur getelefoneerd over de Brexitonderhandelingen, maar kwamen niet tot een doorbraak. In een verklaring schrijven de twee dat er nog altijd „significante verschillen” bestaan in de manier waarop zij denken over belangrijke onderdelen van een eventueel handelsakkoord. Johnson zal daarom deze week afreizen naar Brussel om de gesprekken fysiek voort te zetten.

Von der Leyen en Johnson hebben hun onderhandelaars Michel Barnier en David Frost opgedragen de overgebleven punten van wrevel op een rijtje te zetten zodat zij deze in Brussel kunnen bespreken. De EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen het tot dusver niet eens worden over drie zaken: de regels rond staatssteun aan bedrijven, hoe het toezicht op de afspraken uit het akkoord geregeld moet worden en de regels over toegang tot elkaars viswateren.

Dit weekend bleek al dat de onderhandelingen verre van soepel verliepen. Vrijdagavond werden de onderhandelingen nog tijdelijk gestaakt en van beide kanten is gedreigd de fragiele gesprekken op te blazen. Ondertussen tikt de tijd door: het VK en de EU moeten voor 31 december tot een akkoord komen; op die dag loopt de overgangsperiode van de Brexit af.

