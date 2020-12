IOC: Wit-Russische president Loekasjenko niet welkom op Spelen

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Ook twee belangrijke functionarissen van het Wit-Russische Olympisch Comité (NOC), onder wie Loekasjenko’s zoon, zijn niet welkom. Daarnaast heeft het IOC de betalingen aan het NOC voorlopig opgeschort en het Wit-Russische comité opgedragen de voorbereidingen voor internationale sportevenementen in het land te staken. In 2021 zou het WK ijshockey deels in Wit-Rusland plaatsvinden.

Loekasjenko, naast president al jarenlang voorzitter van het NOC, is geschorst voor alle olympische activiteiten omdat hij „de Wit-Russische atleten niet op gepaste wijze heeft beschermd tegen politieke discriminatie”. De afgelopen maanden zijn meerdere Olympische sporters opgepakt die aanwezig waren bij antiregeringsprotesten. Al langer roepen zij het IOC op om actie te ondernemen tegen de autoritaire president.

Wit-Russische sporters kunnen nog wel meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio en de Winterspelen die voor 2022 zijn gepland in Beijing. De beurzen die zij normaal gesproken via het NOC zouden krijgen, worden nu rechtstreeks aan hen uitbetaald.

Sinds de omstreden presidentsverkiezingen van afgelopen augustus is het onrustig in Wit-Rusland. Tijdens die verkiezingen kwam president Loekasjenko als winnaar uit de bus, maar volgens tegenstanders heeft hij op grote schaal gefraudeerd. Al maanden wordt daarom gedemonstreerd tegen de president, waarbij honderden arrestaties zijn verricht en herhaaldelijk geweld is ingezet.