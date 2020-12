Inwoner Urk opgepakt voor bedreigen burgemeester

Een man uit Urk is afgelopen weekend opgepakt omdat hij burgemeester Cees van den Bos van de Flevolandse gemeente zou hebben bedreigd op sociale media. Dat melden het regionale dagblad De Stentor en persbureau ANP maandag. De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Urk konden maandag niet reageren tegenover NRC. De afgelopen drie weekenden waren er in Urk rellen, aangesticht door jongeren die zwaar vuurwerk afstaken, vernielingen aanrichtten en de confrontatie zochten met de politie.

Wat de opgepakte man precies zou hebben geschreven en op welk sociaal medium dat is gebeurd, is onduidelijk. Justitie heeft aan Nu.nl laten weten dat de man nog vast zit en dinsdag moet voorkomen bij de rechter-commissaris. Aanleiding voor de arrestatie was een aangifte door Van den Bos, die sinds oktober burgemeester van Urk is.

Bij de ongeregeldheden afgelopen weekend heeft de politie in totaal dertien mannen opgepakt. Ze zijn allemaal rond de twintig jaar oud, op één 40-jarige man na. De arrestanten worden verdacht van zaken als brandstichting, gooien met zwaar vuurwerk en poging tot zware mishandeling. Relschoppers bekogelden agenten met stenen, flessen en vuurwerk. Ze gooiden ook met molotovcocktails. Twee agenten deden aangifte. Niemand raakte gewond.

Maatregelen die de gemeente had genomen, zoals een samenscholingsverbod en preventief fouilleren door de politie, konden de onlusten van het voorbije weekend niet voorkomen. Een groep onruststokers zat afgelopen vrijdag en zaterdag binnen: zij hadden naar aanleiding van rellen vorige week een straatverbod gekregen. Bij eerdere ongeregeldheden pakte de politie al minstens twaalf jongeren op.

