In het dorp wachten Indiase arbeidsmigranten alleen schulden

De mannen staren lusteloos voor zich uit. Hoewel ze overal zitten, op plastic stoelen, een houten bankje, is het stil in Dumari. Kippen kakelen, in de verte klinkt getoeter vanaf de verharde weg. Maar hier, tussen huisjes van kale baksteen en een waslijn waaraan een roze fleecedeken met hartjes droogt in de zon, wordt gewacht. Gewacht tot weer een dag zonder werk voorbij is. Of tot eindelijk dat ene telefoontje komt.

Gedesillusioneerd keerden ze een paar maanden geleden terug naar dit dorp in het noordoosten van India. Uit bijvoorbeeld Gujarat, Delhi of Mumbai. Sommigen hadden wekenlang op straat geleefd, anderen hadden honderden kilometers gelopen, allen plotsklaps werkloos door het virus.

Voor Manoj Kumar, 27, ging alles net volgens plan. In een schoenenfabriek in Mumbai was hij opgeklommen tot ontwerper van de slippers en met Swarovskikristallen versierde sandalen die daar werden geproduceerd. Waaronder voor Bollywoodactrice Bipasha Basu, vertelt hij trots. Kumars zes zussen waren inmiddels allen getrouwd, de festiviteiten en hun bruidsschatten betaald met het salaris dat hij sinds zijn vijftiende naar huis stuurde.

Twee jaar geleden was hij zelf aan de beurt, een gearrangeerde affaire met een meisje uit een nabijgelegen dorp. Zij trok in bij zijn ouders, beide landloze arbeiders, terwijl Kumar terugkeerde naar Mumbai, werkend voor de kinderen die nu vast snel zouden volgen. In Dumari zelf wachtte alleen armoe. Maar nu is Kumar toch terug. Net als miljoenen andere arbeidsmigranten uit Bihar, een van India’s meest achtergestelde deelstaten.

De afgelopen decennia was het precies andersom. Jonge mannen verlieten massaal het Indiase platteland, hun geluk zoekend in steden duizenden kilometers verderop. Maar het coronavirus en de rigoureuze lockdown brachten in India een omgekeerde exodus teweeg, zoals Indiërs die in hun moderne geschiedenis niet eerder zagen. Beelden van treinen en vrachtwagens volgepakt met wanhopige terugkeerders gingen de wereld over.

Velen van hen bezwoeren hun dorpen nooit meer te verlaten. Ook Kumar, een jongen met dik zwart haar en borstelige wenkbrauwen, probeerde er het beste van te maken. Met geleend geld begon hij een winkeltje aan de rand van de weg, een houten huisje op palen waaraan zakjes Lays chips en kauwtabak hangen. Maar de zaken gaan niet goed, zegt hij. Op sommige dagen verdient hij amper 100 roepies, krap aan een euro.

„Met wat ik vroeger verdiende konden we eten wat we wilden. Maar nu moeten we compromissen sluiten. De prijzen van groente en fruit zijn erg hoog”, zegt Kumar. En nu heeft hij ook nog een lening die hij moet afbetalen. „Als de fabriek belt, ga ik terug.”

Honger

De Wereldbank schat dat het coronavirus wereldwijd 150 miljoen mensen in extreme armoede zal duwen, wat betekent dat ze moeten leven minder dan 1,90 dollar per dag. In India was dit voor bijna evenveel mensen al de realiteit vóór de pandemie.

In een helwit verlicht kantoortje in Patna, de hoofdstad van Bihar, ziet D.M. Diwakar het dan ook somber in. „Ik voorspel een crisis op meerdere vlakken”, zegt het hoofd van het A. N. Sinha Institute of Social Studies.

Honger en armoede zijn in de deelstaat een alomtegenwoordig probleem. Het gemiddelde jaarinkomen is zo’n 30.000 roepies, nog geen 350 euro. Landelijk is dat drie keer zoveel. In sommige districten is het nog veel lager dan dat, zegt Diwaker. „We hebben hier geen industrie, dus de meerderheid van de mensen is afhankelijk van de landbouw. 95 procent zijn kleine boeren die van hun eigen grond niet eens kunnen rondkomen.”

Daarvoor hebben ze het geld nodig dat hun migrantenzoons en -dochters terugsturen, stelt de professor. Herstel: terugstuurden. Crucialer nog was dit voor de landlozen die net als Kumars ouders veelal behoren tot de dalits, de zogenoemde kastelozen, en werken op het land van anderen. Diwaker: „Deze mensen zijn nu nog kwetsbaarder voor allerhande exploitatie. Minder werk, nog minder loon. Dat is het post-coronasyndroom.”

Het antwoord van zowel de centrale regering in Delhi als de lokale regering in Patna op de migrantencrisis is een veertien jaar oud welzijnsprogramma dat is vernoemd naar India’s grondlegger Mahatma Gandhi. MGNREGA, zoals het bekend staat, belooft Indiërs in rurale gebieden honderd dagen betaald werk: van pijpleidingen uitgraven en gaten in de weg vullen tot helpen bij de aanleg van een nieuwe brug.

Miljarden extra euro’s werden dit voorjaar in het programma gepompt om projecten in en rondom dorpen te kunnen financieren. In april zochten nog 930.000 mensen werk via MGNREGA, in juni schoot dit omhoog tot bijna 3 miljoen. Maar tijdens een rondgang van NRC langs drie dorpen in Bihar die samen honderden migranten zagen terugkeren, was het verhaal van de inwoners telkens hetzelfde: „Er ís geen werk.”

Foto Eva Oude Elferink

Overstromingen

Op een maandagmiddag in oktober verdringen mannen en vrouwen elkaar voor een gebouw dat ooit geel was, maar nu grauw is uitgeslagen. Tussen hun benen kruipen kinderen. Hier moeten zij zich registeren, willen ze voor het werkprogramma in aanmerking komen. „We doen ons best iedereen te helpen”, zegt Rajeev Kumar, een lokaal verantwoordelijke ambtenaar in de regio Minapur. „Maar de situatie is momenteel niet zo makkelijk.”

Net als ieder jaar heeft het regenseizoen in Bihar voor fikse overstromingen gezorgd, hele gebieden staan al sinds juli onder water. Veel werkzaamheden zijn daardoor stil komen te liggen, zegt Kumar. Toch is dat volgens hem niet het probleem. „Mensen willen liever geen MGNREGA-werk doen. Bij ons verdienen ze 194 roepies per dag (2,25 euro), dat is het maximale dat we kunnen betalen. Elders is het minimum 350 roepies.”

Ook moeten ze een maand op hun salaris wachten, als het niet langer is. „Soms is er niet genoeg geld beschikbaar om iedereen te betalen”, erkent Kumar, wiens kantoor bestaat uit een kale ruimte met tralies in plaats van ramen. Of er zijn „technische problemen”, zoals bankrekeningen die niet goed zijn gekoppeld. „Mensen die meteen geld nodig hebben, kunnen daar niet op wachten.”

Een groep lijkt daar vast van te profiteren: de zogenoemde moneylenders, onofficiële tussenpartijen die in tegenstelling tot de bank zonder veel gedoe leningen uitschrijven, maar dan wel tegen een rente van zo’n 4 of 5 procent. Ze kwamen uit zichzelf naar hen toe, zegt het dorpshoofd van Shivnagar, dat verstopt ligt aan de voet van een hoge dijk. Van de duizend families die hier wonen, keerden tijdens de lockdown 170 migrantenzonen en -echtgenoten terug.

Foto Eva Oude Elferink

Een deel heeft zich verzameld onder het betonnen geraamte van een nieuwe woning. Als gevraagd wordt wie sinds zijn terugkeer werk heeft gevonden, klinkt cynisch gelach. „Waar dan?” Volgende vraag: wie heeft een lening afgesloten? Vrijwel alle handen gaan omhoog. „Hoe moet ik anders mijn gezin voeden”, zegt de 45-jarige Sanjeev Shah.

Tot een paar maanden geleden bestuurde hij een autoriksja in Mumbai, waar Shah reeds 25 jaar woont. Zijn vrouw en vier kinderen bleven al die tijd achter in het dorp, waar hij met zijn inkomen ook voor zijn ouders zorgt. Nu wil hij weer terug naar zijn riksja, zegt Shah. Hier kan hij niets doen. „Maar ik heb gehoord dat de situatie in Mumbai nog niet goed is. Mensen die al zijn teruggegaan zeggen dat ik moet wachten.”

Niet iedereen kan dat geduld nog opbrengen. Enkele kilometers verder aan een hoofdweg lopen tientallen mannen met tassen in de hand en zakdoeken op hun hoofd tegen de zon. Bestemming: een bus die hen naar Punjab kan brengen. Daar is vast wel werk. Alles is beter dan Bihar, schreeuwt een jongen met overslaande stem. „Onze huizen liggen onder water, er is geen werk. Als we blijven, verhongeren we.” Kom op, tikt een ander hem ongeduldig aan. Doorlopen.