In aanloop naar Brexit-deadline vestigen steeds meer bedrijven zich in Nederland

Vlak voor het aflopen van de overgangsperiode voor de Brexit op 1 januari is meer beweging te zien van bedrijven die, vanwege de Britse EU-uittreding, activiteiten verplaatsen naar Nederland. Maandag maakte de Commonwealth Bank of Australia (CBA) bekend een kantoor te openen in Amsterdam. Intussen melden Nederlandse autoriteiten dat meer bedrijven vestiging in Nederland aanvragen of overwegen.

CBA, de grootste bank van Australië, meldde via Het Financieele Dagblad dat het een vergunning heeft gekregen van de Europese Centrale Bank voor vestiging van een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Net als andere grote internationale banken kan CBA de Europese markt straks niet meer bedienen vanuit Londen. Banken verliezen het financiële ‘paspoort’ waarmee ze in de hele EU kunnen opereren. Het is zeer onzeker of een handelsakkoord tussen EU en VK, waarover nu wordt onderhandeld, daar iets aan zal veranderen.

Wilco Hendriks, bestuursvoorzitter van de net opgerichte Nederlandse NV van CBA, zegt aan de telefoon dat in eerste instantie zo’n 25 mensen aan de slag gaan in Amsterdam. „De komende maanden groeit dat aantal richting de 50.” De bank houdt, net als de meeste andere internationale banken, vast aan zijn vestiging in de Londense City. Daar werken zo’n 200 mensen voor CBA.

Europese en Australische klanten

De bank uit Sydney wil vanuit Amsterdam zowel Europese als Australische klanten bedienen. Europese handelshuizen en pensioenfondsen beleggen via de bank in Australische staatsleningen en in Australische grondstoffen, zoals zeldzame metalen. „Tegelijk investeren Australische pensioenfondsen steeds meer internationaal, ook in Europa”, zegt Hendriks. „Wij bieden daarbij hulp.”

CBA koos onder meer voor Amsterdam als uitvalsbasis omdat er al een „relevante klantenbasis” in Nederland zit, aldus Hendriks. Dat zijn vooral pensioenfondsen. Daarnaast is Nederland centraal gelegen en is er een „culturele link” met Australië: er werken veel Nederlanders in Australië, ook bij CBA. „We voelen elkaar goed aan.” Amsterdam kent ook veel fintechs „waarvan we willen leren”.

De meeste internationale banken laten Nederland links liggen vanwege de strenge bonusregels voor bankiers. Bonussen mogen in Nederland niet meer bedragen dan 20 procent van het salaris, tegen 100 procent in de rest van de EU. Grote banken uit onder meer de Verenigde Staten kozen voor Frankfurt, Parijs of Dublin als EU-vestiging. Bij CBA zijn de bonusregels wel onderwerp van gesprek geweest, zegt Hendriks. „Maar uiteindelijk kunnen we ermee werken. We hebben geen problemen met het aantrekken van goede mensen.”

Onder de grotere internationale banken koos behalve CBA alleen het Japanse Norinchukin voor Amsterdam. Het Japanse MUFG en het Schotse RBS breidden er bestaande vestigingen uit.

Anders is het beeld bij niet-bancaire financiële instellingen, zoals handelsplatforms. Zij kiezen juist vaak voor Amsterdam, waar nu een Europees centrum voor de kapitaalmarkten ontstaat. De Aandelenbeurzen London Stock Exchange en Cboe Europe hebben er kantoren geopend, evenals de drie grootste platforms voor Europese obligatiehandel: Bloomberg, TradeWeb en MarketAxess.

Lees ook: Voorbereiding van Nederlandse bedrijven op de Brexit stagneert

De Autoriteit Financiële Markten heeft tot dusver 54 Brexitgerelateerde vergunningen verleend en er zijn 10 aanvragen in behandeling, zegt een woordvoerder. Sinds de zomer ziet de AFM „toenemende voorbereidende activiteiten”: bedrijven willen bestaande vergunningen uitbreiden en meer bedrijven willen een vergunning. Bij ‘No Deal’ zal het extra hard gaan, zo verwacht de toezichthouder.

Omdat het gros van de handel bij dit soort bedrijven digitaal plaatsvindt, is het aantal banen dat in deze sector naar Amsterdam verhuist vooralsnog beperkt. Het gaat meestal om gedeeltelijke verhuizingen. Ze leverden tot dusver in totaal „enkele honderden” banen op, zegt de AFM.

Media, farma en distributie

Behalve financiële instellingen verwelkomt Amsterdam ook mediabedrijven uit het VK, zoals Discovery Channel. De komst van geneesmiddelenagentschap EMA vanuit Londen naar Amsterdam lijkt ook enig effect te hebben: farmabedrijven Shionogi (Japans) en Dechra (Brits) verhuisden mee. Een andere categorie vormen bedrijven die leveringsproblemen verwachten door de Brexit. De Britse snoepgroothandel Candy Hero vestigde een distributiecentrum in Nijmegen, online retailer Monster Group streek neer in Venlo.

Tot eind vorig jaar telde het overheidsagentschap Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 140 bedrijven die naar Nederland kwamen vanwege de Brexit. „Daar kwamen dit jaar nog tientallen bedrijven bij”, aldus een zegsman. Naar schatting van NFIA creëerden de bedrijven tot dusver minstens 4.500 banen in Nederland. Juist de laatste weken – nu de deadline van 1 januari nadert – merkt de NFIA weer een flinke toename in de interesse van bedrijven.

