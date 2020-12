IKEA stopt na 70 jaar met papieren catalogus

Wie een nieuwe bank of boekenkast nodig heeft, kan daar binnenkort voor het eerst in zeventig jaar niet meer de IKEA-gids voor raadplegen. Het Zweedse meubelconcern heeft maandag aangekondigd te stoppen met het uitgeven van zijn jaarlijkse catalogus. De folder werd de laatste jaren minder goed gelezen omdat de meubelzoektocht van steeds meer klanten zich tegenwoordig op internet afspeelt.

De gids is sterk verbonden aan de merkidentiteit van IKEA. Het bedrijf gaf er een aanzienlijk deel van zijn marketingbudget aan uit. Daar kreeg het een enorm bereik voor terug: op het hoogtepunt, in 2016, had de catalogus een oplage van 200 miljoen exemplaren. Die werden gedrukt in 32 talen en in ruim vijftig landen verspreid. Van de meest recente editie verschenen volgens persbureau Reuters nog 40 miljoen stuks. Niet geheel toevallig zag IKEA zijn inkomsten uit online verkopen intussen sterk toenemen: het afgelopen fiscale jaar met 45 procent.

„Het verhaal van onze geliefde catalogus afsluiten is emotioneel, maar ook rationeel”, zegt Konrad Grüss, een hoge bestuurder van IKEA. „Het mediagebruik en gedrag van onze klanten is veranderd, terwijl IKEA bezig is de digitale investeringen te vergroten.” In Nederland plofte de IKEA-gids overigens al niet meer bij iedereen op de mat. Vorig jaar besloot het bedrijf grotendeels met de verspreiding in Nederland te stoppen, om dezelfde redenen die het nu aanvoert voor het definitieve einde van de reclamefolder.

IKEA bestond acht jaar toen het in 1951 zijn eerste gids uitbracht. De 285.000 exemplaren van de debuuteditie werden alleen in het zuiden van Zweden verspreid. De catalogi van de daaropvolgende decennia laten zich bekijken als een historisch naslagwerk van de designtrends door de jaren heen. Met de populariteit van de meubelcatalogus groeide ook het succes van IKEA: de jaaromzet van de grootste franchisetak schommelt al jaren rond de 40 miljard euro.