Huilende pop

Pakjesavond, ik had er zowaar zin in. De overbuurman van de tattooshop klopte, zoals afgesproken, tijdens het avondeten op de ramen. Leah van Roosmalen (3) begon te huilen, wij droegen de cadeaus binnen. Om beurten mochten Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen een pakje pakken. Ze waren volledig gefocust op het grootste pakje, een doos met Baby Annabell, een pop die kan huilen en boeren.

Lucie van Roosmalen stortte jammerend op de grond toen bleek dat het cadeau voor haar zus bedoeld was. De rest van de pakjes deed er niet meer toe, de inhoud was bij voorbaat niet zo mooi als Baby Annabell.

Ik stopte batterijen in Baby Annabell, ze kon inderdaad huilen en boeren.

Leah van Roosmalen tegen haar zus: „Wil jij mijn kind straks ook heel even de fles geven?”

In bed gaf Lucie van Roosmalen snikkend woorden aan haar gevoelens.

„Ik ben gewoon jaloers!”

In de woonkamer pendelden we tussen medelijden en no-nonsens, het was niet dat we haar hadden achtergesteld. Oma opperde het idee om de volgende dag nog een Baby Annabell te kopen en te doen alsof Sinterklaas die per ongeluk bij de tattooshop had afgegeven. Nadeel was wel dat we dan met twee Baby Annabells zouden zitten.

De volgende ochtend, het was nog geen zes uur, kroop Lucie van Roosmalen bij ons in bed met de mededeling dat ze niet over de pop wilde praten.

„Dan word ik gek!”

Even later was ook Leah van Roosmalen wakker.

„Ik heb Baby Annabell gekregen. En Lucie niet! Ik ben de moeder! Jij mag de zus zijn.”

Lucie van Roosmalen werd inderdaad gek.

„Ik wil ook de moeder zijn.”

„Leah is de moeder”, zei ik, waarna Lucie van Roosmalen huilend opmerkte dat haar vriendin Noah twee moeders heeft.

„Waarom kan dat bij Baby Annabell niet?”

De dag na pakjesavond gingen we door verschillende fases. De pop ging logeren, werd gedwongen geruild tegen andere cadeaus en weer teruggeruild.

En afgepakt, en teruggegeven.

Op het dieptepunt huilde iedereen om Baby Annabell, en Baby Annabell huilde ook.

„Het is een proces waar ze doorheen moeten”, zei ik tegen de vriendin toen ze vredig op de bank zaten met Baby Annabell tussen hen in. „Ze proberen er met elkaar uit te komen, dat is het goede nieuws.”

Ze vond het een verrassend heldere analyse, maar ik herhaalde letterlijk een zin uit een overleg waarin ik eerder die week zelf betrokken was.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2020