‘Hackers gemeente Hof van Twente eisen 750.000 euro losgeld’

De cybercriminelen die vorige week de IT-systemen van de Overijsselse gemeente Hof van Twente hackten, eisen 750.000 euro losgeld om de bestanden weer vrij te geven. Dat hebben de hackers tegen de Volkskrant gezegd, meldt de krant maandag. De groep zou 40.000 gigabyte aan gemeentelijke informatie in handen hebben, waaronder financiële administratie, e-mails en persoonlijke gegevens van burgers. De gemeente komt haar systemen sinds dinsdag niet meer in.

De hackers hebben de eis niet direct aan de gemeente bekendgemaakt, zegt burgemeester Ellen Nauta tegen de krant. Wel lieten de criminelen bij het hacken een bericht achter met een verzoek tot contact: „Hello, need data back? Contact us fast”. Op aanraden van de politie is de gemeente niet op dit verzoek ingegaan vanwege het lopende onderzoek. De gemeente wil dit niet bevestigen aan NRC.

Afgelopen dinsdag kon gemeentepersoneel plotseling niet meer inloggen in de IT-systemen. Dat leek eerst door een storing te komen, maar donderdag bleek het om een cyberaanval te gaan. Daarbij zouden 24 servers onbruikbaar zijn gemaakt en zijn de backupsystemen versleuteld. Dat betekent dat een deel van de gegevens van de 35.000 inwoners opnieuw verzameld moeten worden, als de hackers de informatie niet vrijgeven.