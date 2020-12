Ggz-sector boekt winst, maar meer instellingen lijden verlies

Nederlandse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) boekten vorig jaar 142 miljoen euro winst, ruim vijf keer zoveel als een jaar eerder. Tegelijkertijd leden 65 ggz-organisaties in 2019 verlies, vier meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van zorginkooporganisatie Intrakoop, dat de jaarverslagen uit 2019 van 224 verschillende ggz-organisaties analyseerde. Intrakoop spreekt van een „broos herstel” van de financiële situatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen maakten winst door de verkoop van onroerend goed, in lijn met meerjarenafspraken over de afbouw van klinische bedden in de ggz. In 2019 waren er nog ruim 17.500 bedden in de geestelijke gezondheidszorg, 3,6 procent minder dan een jaar eerder. De instellingen kregen er vorig jaar per saldo zeker 17.000 cliënten bij. Zeker een miljoen mensen klopten in 2019 aan voor hulp. Daarnaast steeg de winst van de sector als geheel met 7,2 procent, ondanks de toename van de lasten met 5,7 procent.

Verlies

Toch leden 65 organisaties verlies, volgens Intrakoop veelal veroorzaakt doordat geleverde zorg niet volledig vergoed wordt door verzekeraars en gemeenten. Ook ondervonden ze problemen van stijgende personeelskosten en de krappe arbeidsmarkt. Personeelskosten nemen in totaal bijna driekwart van alle uitgaven in de geestelijke gezondheidszorg in, deze kostenpost groeide tussen 2018 en 2019 met zo’n 6,6 procent. Dat komt deels door salarisverhogingen en hogere verzuimkosten: het ziekteverzuim steeg van 5,9 tot 6,1 procent.

Van de 65 organisaties die verlies leden, stond ongeveer de helft vorig jaar nog niet op de lijst. Directeur van Intrakoop Ruud Plu noemt het „zorgelijk” dat niet alle zorg vergoed wordt door gemeente of verzekeraars. „Met de verwachte groei van het aantal cliënten komend jaar als gevolg van de coronacrisis staat de sector voor grote uitdagingen.”