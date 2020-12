‘Geen geld, dan geen vervuilend project’

Is ze een lobbyist of een activist? Het is geen vraag die Lucie Pinson, oprichter van de Franse milieuorganisatie Reclaim Finance, van haar stuk brengt. „Ik ben allebei. Ik noem mezelf een lobbyist voor de goede zaak. Dit is mijn manier om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering – en het is een effectieve manier. Als persoon, als Lucie, ben ik activist. Mijn leven en overtuiging staan in dienst van het doel.”

Sinds 2013 probeert de 35-jarige Pinson grote Franse beleggers, verzekeraars en banken te overreden financiering van kolencentrales te staken. Haar redenering is simpel: achter winning van fossiele brandstoffen en opwekking van fossiele energie zit uiteindelijk altijd een partij met een grote portemonnee, die de projecten betaalt. Steekt die financier er geen geld meer in, dan kunnen ook geen vervuilende projecten meer worden gerealiseerd. Pinson: „De financiële wereld is niet mijn vijand. Ik wil alleen dat ze met hun werk niet de wereld kapotmaken.”

Haar vasthoudendheid heeft effect. Tussen 2017 en 2019 kondigden de grote Franse verzekeraars AXA en SCOR aan niet meer te investeren in nieuwe steenkoolprojecten. Zeventien Franse banken, waaronder BNP Paribas, hebben hiervoor soortgelijke richtlijnen opgesteld. Vorig jaar kondigde Crédit Agricole aan financiering van steenkoolprojecten stapsgewijs te verminderen.

Voor haar inspanningen kreeg Pinson vorige week de prestigieuze Goldman Environment Prize toegekend. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan zes activisten die zich inzetten voor natuur en milieu.

Hoe overtuigt u de banken en verzekeraars?

„De belangrijkste factor is tijd. Het heeft jaren geduurd om relaties op te bouwen. In die tijd heb ik geleerd voor welke argumenten zij ontvankelijk zijn. We voeren gesprekken van persoon tot persoon – juist dat menselijke is verdwenen in de financiële dienstverlening; waar staan de cijfers voor?

„We vertellen in de eerste gesprekken altijd uitgebreid over de effecten van klimaatverandering, voor de toekomst van hun kinderen. Dan zijn er nog zakelijke argumenten: steenkool is niet langer rendabel, en voor hun reputatie is het niet goed als vervuiler bekend te staan. Tot slot bieden we expertise: we denken graag mee over nieuw beleid.”

Wat als een instelling niet wil veranderen?

„Ik ben er altijd open over: als een bedrijf zich niet aanpast, gaan we publiekelijk in de aanval. Klanten van banken of verzekeraars moeten weten wat er met hun geld gebeurt. Het is onze taak druk te houden op de instellingen, al doen we dat het liefst van binnenuit.”

Reclaim Finance bestaat pas sinds dit jaar. Waarom moest er nog een milieuorganisatie komen?

„In Frankrijk, maar ook elders, zijn weinig organisaties die zich alleen met de financiering achter milieuproblemen bezighouden. Wij hebben een niche, we doen zelf het onderzoek, werken met de financiële instellingen aan nieuw beleid én voeren campagne.”

Bent u niet bang dat andere investeerders, met lagere standaarden, de financiering overnemen?

„Als grote financiers zich terugtrekken uit bestaande investeringen, wordt hun plek vast ingenomen door anderen. Maar belangrijker is dat onze partners besluiten niet meer te investeren in toekómstige projecten. Doordat zij niet meedoen, zullen ook anderen afzien van financiering. Simpelweg omdat kleinere banken of verzekeraars een groot, duur en complex project als de bouw van een kolencentrale niet zelf kunnen dragen.”

Gaat Reclaim Finance zich ook richten op gas- en oliewinning?

„Ja. Kijk naar AXA: dat heeft nu een voorbeeldig plan om steenkool te schrappen, maar doet nog zaken in projecten met andere fossiele brandstoffen. Dat beleid is niet coherent. We moeten druk blijven uitoefenen op de hele Franse sector. Dus ook op de Franse olieproducent Total.”

Hoe doet de Franse staat het?

„Die riep drie jaar geleden financiële instellingen op hun activiteiten aan te passen, maar sindsdien is er weinig gebeurd. Als we iets hebben geleerd de laatste jaren, dan is het dat we niet zomaar uit kunnen gaan van de goede wil van deze instellingen. Ambitieuze verklaringen zijn niet genoeg.”

Frustratie over invloed Franse klimaat-burgerraad „De regering toont in klimaatzaken vaak dezelfde houding: er worden grote beloften gedaan, maar het ontbreekt aan politieke moed. Dat lijkt ook te gebeuren bij de klimaatraden.” Zo omschrijft Lucie Pinson de frustratie in het Franse debat over de ‘klimaatconferentie’. Twee jaar terug werden 150 Fransen uitgenodigd om mee te denken over nieuw milieubeleid en een rechtvaardige transitie. Met dit burgerparlement probeerde president Emmanuel Macron de ‘gelehesjescrisis’ te bezweren. Nog deze maand moet er een nieuw wetsvoorstel liggen. Maar leden van ‘De 150’ vrezen dat hun 149 voorstellen opzij worden geschoven en dat de nieuwe wet sterk afgezwakte maatregelen omvat. Maandag en dinsdag komen de burgers en beleidsmakers opnieuw samen voor werkoverleg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 december 2020