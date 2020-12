Europol operatie: 12.000 kilo drugs en 62 aanhoudingen in vijf jaar

Bij Europese politieacties tegen drugssmokkel in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk is sinds 2015 bijna 12.000 kilo drugs in beslag genomen met een totaalwaarde van 358 miljoen euro. 62 personen zijn aangehouden. Dat heeft Europol maandag bekendgemaakt. Nederland en andere landen leverden inlichtingen die bijdroegen aan de vangsten.

De operatie genaamd ‘Troika’ heeft volgens Europol tot nu toe veel inzicht verschaft in de modus operandi van bepaalde criminele groeperingen, met als uiteindelijke doel groepen uit de georganiseerde misdaad te ontwrichten. In de nog lopende taskforce zijn douane- en politiekorpsen vertegenwoordigd uit Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek richt zich echter op drugssmokkel in Scandinavië en het VK.

Mede door inlichtingen van de Nederlandse politie zijn de afgelopen vijf jaar diverse omvangrijke ladingen drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië onderschept. Van de 62 arrestanten zijn meerdere inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen voor drugssmokkel.

Europol is de wetshandhavingsinstantie van de 27 lidstaten van de Europese Unie, met het hoofdkantoor in Den Haag. De activiteiten zijn gericht op het bestrijden van onder meer terrorisme, cyber- en drugscriminaliteit.