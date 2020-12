Een ode aan de muzikant en mens John Lennon

Maandagavond 8 december 1980, tien minuten voor elf. Het is zo’n waar-was-jij-toen-het-gebeurde-moment, in ieder geval voor Beatles-fans. Aan 72nd Street in New York stapt de dan veertigjarige John Lennon uit zijn auto en wordt voor zijn huis doodgeschoten.

De zesdelige podcastserie De Laatste Dagen Van… John Lennon neemt de luisteraar mee terug naar die bewuste decemberavond. Beatles-kenners Jan-Cees ter Brugge, Wibo Dijksma en Michiel Tjepkema – het drietal maakt al zeven jaar de tweewekelijkse podcast Fab4Cast over The Beatles – reconstrueren het leven van Lennon in aanloop naar zijn tragische dood. De podcast is een ode aan Lennon als een van de grootste muzikanten aller tijden, en vooral ook aan Lennon als mens.

Lees ook Wilfred Takkens uitgebreide bespreking van vier boeken over de Beatles-voorman: ‘De laatste dag van John Lennon’

Elke aflevering duurt ongeveer 45 minuten en belicht een thema uit het leven van Lennon aan de hand van een indrukwekkende hoeveelheid muziek- en interviewfragmenten en verhalen. Zo is er een aflevering gewijd aan de belangrijkste vrouwen in Lennons leven en een over de relatie met Paul McCartney. Ook wordt de laatste dag van Lennon van minuut tot minuut gereconstrueerd en is er aandacht voor de nasleep en zijn nalatenschap.

Bijzondere archiefopnames

Voor de luisteraar met geringe kennis van het leven van Lennon is de podcast interessant, maar ook voor de diehard-Beatles-fan is er genoeg te halen. De makers gebruiken bijzondere archiefopnames en zetten Lennons muzikaliteit volledig uiteen en ontleden die.

‘And I consider that my work won’t be finished until I’m dead and buried, and I hope that’s a long, long time.’ Het zijn inmiddels legendarische woorden die Lennon sprak in een interview enkele uren voor hij werd doodgeschoten. „Wat als iemand John had gewaarschuwd om niet uit die auto te stappen?”, zeggen de podcastpresentatoren tegen elkaar. „Had de wereld dan nog veertig jaar Lennon-muziek gehad?”