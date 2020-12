Die bonus kun je beter maar even uitstellen

Met het einde van het jaar in zicht speelt de immer beladen discussie over het beloningsbeleid bij veel bedrijven weer op. Die discussie heeft dit jaar aan zwaarte gewonnen. Want moet je temidden van een gezondheidscrisis die overal ter wereld economieën doet krimpen – en waarin volledige sectoren aan het infuus van overheden hangen – wel een bonus uitkeren aan je personeel?

Bij de Amerikaanse bank JP Morgan Chase denken ze genuanceerd. Van de meeste medewerkers is het salaris bevroren, maar voor verkooppersoneel en beurshandelaren op Wall Street zit er wel een extraatje in. Hun bonussen stijgen met 15 tot 20 procent, meldde financieel persbureau Bloomberg afgelopen week. De grootste bank van Amerika boekte dit jaar in de eerste negen maanden een recordomzet van 23,5 miljard dollar (19,5 miljard euro), 48 procent meer dan een jaar eerder.

Dat houdt verband met de ongekend turbulente financiële markten, waar het aantal transacties explodeerde bij zowel de sterk neergaande als flink opverende koersen. Op piekmomenten voerde de deviezenafdeling van JP Morgan 730 transacties per seconde uit, terwijl de afdeling bedrijfsobligaties op één dag 750 miljoen dollar aan schuldpapier verhandelde. In zo’n golfslagbad gedijen effectenbeleggers en handelaren goed.

Beleggersvereniging VEB riep eind maart in NRC Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op hun bestuurders dit jaar geen bonussen uit te keren. Ook over extra belonen van groepen werknemers is de VEB niet enthousiast. „Het is niet verstandig er een groep uit te halen, terwijl elders in het bedrijf mogelijk kostenbesparingen worden doorgevoerd. Dat geeft een tweedeling in het bedrijf die niet bevorderlijk is voor de teamspirit”, zegt VEB-directeur Paul Koster.

Sympathie tonen

Uitkeren van een bonus in crisistijd, waarin aandeelhouders geen of weinig dividend ontvangen, is een „uiterst complexe afweging”, vindt Koster. „Juist de bedrijfstop moet nu sympathie tonen voor alle werknemers. Wat als het volgend jaar nog slechter gaat en er moet worden bezuinigd? Dan kan zo’n bonus terugkomen als een boemerang.” Als alternatief adviseert hij bedrijven een vorm te vinden waarbij extra beloning met een of twee jaar wordt uitgesteld.

Van banken die toch gericht extra belonen, zijn meer voorbeelden. Zo geeft het Zwitserse UBS lager personeel een extra weekloon als „blijk van waardering” voor bewezen diensten tijdens de pandemie. Dat kost de bank zo’n 28 miljoen euro.

Op diverse plekken geldt een prestatiegerelateerde bonus als motivator. „Daar moeten we eerlijk over zijn”, zegt Willem Verbeke, emeritus hoogleraar sales en accountmanagement aan de Erasmus Universiteit. „We leven ook in het kapitalisme waarin iedereen weet dat je, als je betere mensen wilt aantrekken, hen moet belonen. Ook banken concurreren onderling en met IT-bedrijven om talent.”

De oud-professor spreekt desondanks van een spagaat. „Een bonus in deze tijd roept discussie op. Als ik bankbestuurder was, zou ik zeggen: we houden die in, nu veel andere ondernemers bloeden doordat ze niet open kunnen.”

‘Winnaars’ van de coronacrisis moeten opletten dit niet al te uitbundig te vieren, vindt Verbeke. „Deze banken leven toch al van de staatssteun die zij ruim tien jaar geleden kregen. Het zou eerlijker zijn wanneer deze thuiswerkers nu met deze winsten iets zouden terugdoen voor mensen die gezondheidsrisico’s lopen, zoals verplegers, onderwijzers en vakkenvullers die de maatschappij draaiende houden. Die hebben de lasten, maar niet de lusten van deze crisis. Wees creatief en doe een geste.”

