De Nederlandse handbalsters willen op het EK een blamage voorkomen, maar hoe?

Twee zichtbaar aangeslagen mensen, die gedwongen door de camerapositie wat ongemakkelijk tegen elkaar aan schurken voor een bord met reclame-uitingen; treuriger kan de aanblik niet zijn. Emmanuel Mayonnade en Danick Snelder hebben wel eens in vrolijker stemming de pers te woord gestaan. Vanuit Denemarken hebben de bondscoach en zijn aanvoerder na twee verloren wedstrijden bij het EK handbal geen vrolijk verhaal te vertellen. Maar achter hun weerspiegeling van diepe teleurstelling schuilt de hoop dat het alsnog goed zal komen.

Waarop die verwachting na twee nederlagen is gebaseerd, wordt na de toelichting van een vertwijfelde Mayonnade en een bedrukte Snelder niet echt duidelijk. Ja, zegt de Fransman, het verlies tegen Servië (25-29) en Kroatië (25-27) heeft een technische verklaring, maar ook een tactische en een mentale component. Toch kan hij niet echt de vinger op de zere plek leggen, zegt Mayonnade.

Hij voelt dat de tijd begint te dringen om een sluitend strijdplan te bedenken voor de alles-of-niets-wedstrijd van dinsdagavond tegen Hongarije. De coach is na de nederlaag tegen Kroatië nog niet in de gelegenheid geweest rustig over een nieuwe strategie na te denken. Maar het Nederlands team zal feller, homogener, fanatieker en effectiever gaan spelen, belooft hij.

IJdele waan van een trotse ziel? Je zou het haast gaan denken, want alle nobele bedoelingen van de handbalsters zijn in Denemarken tot nu toe gesmoord in miserabel spel. „Echt, alles gaat slecht, er is geen vertrouwen en we doen te veel domme dingen”, vat Snelder de twee nederlagen duidelijk samen. En dat voor de beste handbalsters van de wereld, het team dat een jaar geleden in Japan nog zo glorieus goud won bij het WK. De druk van die titel weegt zwaar, blijkt in Denemarken. Alle tegenstanders willen van de wereldkampioen winnen.

Polman wordt gemist

De absentie van sterspeelster Estavana Polman, die in augustus een voorste kruisband scheurde, en van haar talentvolle vervanger Delaila Amega, dragen ook bij aan de vrije val. Maar het kan onmogelijk als enige oorzaak worden genoemd, daarvoor resteert nog te veel kwaliteit en routine in het team.

Snelder erkent dat ze Polman missen, de leider in het veld die de ploeg kan oppeppen, de no-nonsens opbouwspeelster met een dodelijk schot. Maar vanwege corona liep ook nog de voorbereiding deels in de soep. Speelsters die laat bij de selectie aansloten en een afgelaste oefenwedstrijd tegen Montenegro droegen allerminst bij aan verankering van zelfvertrouwen.

Hongarije is op papier ook nog eens de sterkste tegenstander in de groep, weet Snelder. Zij heeft bij achtereenvolgens bij de Hongaarse clubs FTC Hungaria en Siofok HC gespeeld en kent de meeste speelsters goed. „Het wordt heel zwaar”, voorspelt ze.

Maar er is een houvast, meldt Martine Smeets, als zij met Lois Abbingh de plaats van Mayonnade en Snelder voor de camera heeft ingenomen. De hoekspeelster vestigt haar hoop op de weerbaarheid van het team.

De handbalsters geven nooit op, een eigenschap die vaak tot wonderbaarlijke oplevingen heeft geleid. „Wij vechten elkaar na teleurstellingen niet de tent uit, gooien nooit met stoelen, maar blijven een hechte groep. We houden de moed erin, als het moet tot de laatste seconden. Zolang we kans hebben, zullen we nooit opgeven”, toont Smeets nog enig vertrouwen in een vervolg van het EK.

Abbingh, met 71 doelpunten vorig jaar de topscorer van het WK, voelt in Denemarken continu frustratie. Over het niveau van de ploeg, over haar spel, over de nederlagen, maar vooral dat ze vooralsnog geen vormverbetering voelt opwellen. „We spelen niet het handbal dat we willen en kunnen spelen”, zegt de opbouwspeelster.

Sinds 2015 halve finalist

De hoop van Abbingh is gevestigd op de strijdvaardigheid van het team. Vorig jaar in Japan begon Nederland ook met een nederlaag aan het WK om via twee verliespartijen in de hoofdronde en met wat geluk alsnog in de halve finale terecht te komen.

Een overwinning op Hongarije dinsdag betekent een plaats in de hoofdronde. Met twee of nul punten, dat is afhankelijk van het resultaat tussen Servië en Kroatië. Nederland is gebaat bij de uitschakeling van Servië.

Het zou een blamage betekenen als de ploeg die vanaf 2015 bij elk groot toernooi de laatste vier bereikte, bij het EK al in de groepsfase wordt uitgeschakeld.

Veel zal dinsdag afhangen van Mayonnades tactiek tegen Hongarije. Of van een ingreep van de speelsters, zoals dat een jaar terug bij het WK gebeurde. Na de nederlaag tegen Slovenië in de openingswedstrijd dwongen de speelsters de bondscoach tot aanpassing van de verdedigingslinie. Het bleek uiteindelijk de sleutel naar de wereldtitel te zijn.