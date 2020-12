De kermis bleef dicht en dat maken de oliebollen niet goed

André Hazes schalt uit de speakers, de oliebollen tollen in de olie. Toon Bakker (32) uit Bergen op Zoom bakt, zijn vrouw Melissa (28) helpt de klanten. Het is nog best druk, stelt de eigenaar van de oliebollenkraam in de Amsterdamse Spaarndammerstraat tevreden vast. Wel is het een „heel ander publiek dan normaal”. Geen mannen die ’s ochtends vroeg onderweg zijn naar hun werk, geen taxichauffeurs, en al helemaal geen toeristen. Wel gezinnen met kinderen die buiten een rondje lopen. En de regels voor verpakken zijn ook veranderd. Een oliebol op een servetje of uit het vuistje mag niet meer, er moet nu altijd een zakje omheen.

Zijn vader, moeder en broer hebben ook allemaal een eigen kraam, verspreid door de stad. Bakker was 14 jaar toen hij voor zijn vader begon te werken en 18 toen hij zijn eigen kraam kreeg. Zijn specialiteit is de berlinerbol. „Ik maak zelf de pudding, daar sta ik bekend om.”

Kermisexploitanten baten de overgrote meerderheid van de oliebollenkramen uit. Hun werk verandert met de seizoenen. De eerste twee maanden van het jaar besteden ze aan schoonmaak, reparaties en keuringen van hun attracties en kramen. Van maart tot en met oktober staan ze op kermissen door het hele land. Toon Bakker heeft een ‘ronddraaiende bank’, een attractie waarbij mensen naast elkaar gezeten de hoogte in gaan. Van november tot 31 december staan ze met de oliebollenkraam. Die moet op 1 januari terug in de loods en dan begint alles van voor af aan.

Blije gezichten

Dit jaar liep het anders. Op 12 maart was de eerste coronapersconferentie van Rutte, een dag later zou een kermis in het Amsterdamse Westerpark beginnen: de eerste van het seizoen. Bakker had al duizenden euro’s geïnvesteerd in onder meer de pacht van de standplaats. „We waren amper opgebouwd, of we moesten weer afbreken. En alle kermissen die daarna gepland stonden, werden door de gemeenten afgelast. Vreselijk. Je hele handel dondert in elkaar.”

Het gaat hem niet alleen om het verlies van inkomsten, benadrukt Bakker, die net een nieuwe oliebollenkraam had gebouwd. Hij mist ook de sfeer. „Normaal gesproken sta je tien maanden per jaar tussen de blije gezichten. We bouwen overal een feestje. En toen zaten we opeens thuis. Terwijl pretparken na 20 mei wel weer open mochten.”

Hij is wel drie keer naar de Efteling geweest. Niet voor een dagje uit, gewoon om rond te kijken. Waarom mag dit wel, als de kermis niet mag?

Nu het seizoen voorbij is, stelt ook collega Daisy Leijdekkers (30) uit Rotterdam vast dat kermissen lang te lijden hebben gehad onder de coronamaatregelen. Langer dan andere branches.

Net als Toon is ze kermisexploitant ‘van geboorte’. Ze staat samen met haar man in een kraam aan de achterkant van Rotterdam Centraal. Daar verkocht haar oma vijftig jaar geleden ook al oliebollen. Op de kermis staat ze met een suikerspinnenkraam, waar ze met een „unieke manier van zwieren en zwaaien” de suikerspinnen draait.

Leijdekkers: „Dierenparken en pretparken gingen wel weer open.” Die hebben niet zelden binnenruimtes. „Op de kermis staan we nota bene in de buitenlucht.”

Gezondheidsinstituut RIVM legt desgevraagd uit dat voor de sector cultuur en recreatie voorwaarden bestaan voor afstand houden, toelating en registratie van bezoekers. Die zouden op kermissen voor gemeenten minder goed te waarborgen zijn dan in een afgesloten park met één ingang en één centraal aanspreekpunt.

Nauwelijks publiek

Leijdekkers is het vertrouwen kwijtgeraakt in „veel dingen”. Waaronder de politiek. Over Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, is ze nog wel te spreken. „Van hem mogen we deze keer ook in januari blijven staan met de oliebollenkraam. Dat is tof van hem.”

Maar of het haar veel gaat opleveren? Leijdekkers heeft er een hard hoofd in. „Normaal is het centraal station een wereldplek, maar nu reizen mensen amper met de trein.” Ze schat dat ze minder dan de helft van haar normale omzet haalt.

Leijdekkers en Bakker vinden het lastig te schatten hoeveel schade ze al hebben door de coronacrisis. Leijdekkers: „Ieder jaar en iedere kermis is anders. Je ziet aan het eind van het jaar altijd pas hoe je het hebt gedaan.”

Een standplaats op een kermis kost, afhankelijk van de plek en het soort attractie, gemiddeld duizenden euro’s. Die verdien je niet terug als de kermis wordt afgelast of alleen onder strenge maatregelen plaatsvindt, zoals in de zomer het geval was. De kermissen in Tilburg en Arnhem konden onder strikte voorwaarden doorgaan, maar echt druk mocht het er niet worden.

Bakker: „Dan stond ik nog vijf dagen op een dorpskermis in Duiven. Er kwam nauwelijks publiek op af, mensen durfden het misschien niet aan. Daar heb ik geld op moeten toeleggen.”

Beide ondernemers hebben in het voorjaar van de overheid de 4.000 euro ontvangen uit de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. Ook kunnen ze aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, te vergelijken met een bijstandsuitkering, en de Tegemoetkoming vaste lasten).

Wij zijn toch ook cultuur? De kermis is het oudste volksvermaak van de wereld

Maar een algemeen steunpakket, zoals de cultuursector is toegekend, zit er vooralsnog niet in. Tot ongenoegen van Leijdekkers. „Wij zijn toch ook cultuur? De kermis is het oudste volksvermaak van de wereld.”

Wat als de oliebollen- en kermisbranches de crisis niet overleven? Leijdekkers: „Ik heb geen plan B. Kermisexploitanten hebben geen diploma’s, maar het zijn slimme ondernemers. Wij zullen altijd wel aan ons geld komen.”

En met je tijd meegaan, dat is volgens Leijdekkers van het grootste belang. „We zijn actief op social media, we werken samen met Uber Eats, en adverteren met vegan oliebollen.”

Een vernieuwde, hippe receptuur? Welnee, ook in oma’s tijd waren de oliebollen al vegan. Maar nu slaan de mensen erop aan.