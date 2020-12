Danny Vera op nummer één in Top 2000

Voor het eerst in vijftien jaar staat er weer een Nederlandse artiest bovenaan de Top 2000. Danny Vera voert de muziekranglijst van NPO Radio 2 dit jaar aan, met zijn nummer ‘Roller Coaster’. De Zeeuwse singer-songwriter pakt de hoogste plek af van Queen, dat met ‘Bohemian Rhapsody’ al zeventien keer de meeste stemmen kreeg. Radio 2 maakte maandag de eerste tien nummers van de Top 2000 bekend.

‘Bohemian Rhapsody’ werd dit jaar tweede, voor ‘Hotel California’ van de Eagles. Daarna komen ‘Piano Man’ van Billy Joel, ‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin en ‘Black’ van Pearl Jam. Boudewijn de Groots lied ‘Avond’ staat op de zevende plek. In 2005 ging De Groot met datzelfde nummer aan kop, de eerste en tot nu toe enige keer dat een Nederlander dat voor elkaar kreeg sinds de eerste editie van de Top 2000 in 1999.

Vorig jaar was ‘Roller Coaster’ nog de hoogste nieuwe binnenkomer ooit: het nummer belandde vanuit het niets op de vierde plaats. Tegenover persbureau ANP noemt Vera (43) het „heel bijzonder” dat zijn lied nu op één staat. „Ik dacht, misschien was het vorig jaar wel gewoon een hype en ben ik nu gedaald. Maar ik vind het een hele eer.” Vera zegt zich ervan bewust te zijn dat niet alle muziekfans zijn hoge notering zullen waarderen. „Maar het is ook lekker dat het een keer iemand anders is en het past ook goed bij een jaar waarin alles al anders gaat.”

‘Meer dan verdiend’

Rob Stenders, de Radio 2-dj die ‘Roller Coaster’ begin 2019 voor het eerst op de radio draaide, denkt dat het nummer „tot in het einde der tijden” hoog in de Top 2000 zal blijven staan. „Iedereen snapt de tekst, maar geeft daar een persoonlijke interpretatie aan. Het komt bij iedereen onvertaald binnen en past bij bijna iedereen wel ergens in het leven”, zegt hij op de site van NPO Radio 2. Stenders’ collega Emmely de Wilt legt een verband met de coronacrisis, die voor veel mensen moeilijk is. ‘Roller Coaster’ wekt „een gevoel op dat we samen door de diepste dalen en de hoogtepunten van het leven gaan”, aldus De Wilt. „Als je dat lukt als artiest, dan is je plek in de Top 2000 meer dan verdiend.”

Luisteraars konden tot maandagmiddag hun stem uitbrengen voor de Top 2000. De rest van de lijst wordt op 17 december onthuld. Tussen Eerste Kerstdag en Oud en Nieuw zal de gehele lijst te horen zijn op de radio. Dit jaar beginnen de uitzendingen acht uur eerder dan normaal, volgens de zender omdat er dan meer tijd is om langere albumversies van nummers uit te zenden.

Luister hier naar ‘Roller Coaster’ van Danny Vera: