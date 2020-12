Cyberpunk 2077: een sfeervolle en bovenal menselijke game

Acht jaar geleden kondigde de legendarische Poolse gamestudio CD Projekt Red het ambitieuze, dystopische epos Cyberpunk 2077 aan, en zowel de verwachtingen als de controverses hebben zich sindsdien tot in de wolken opgestapeld. Een recensie lijkt bijna overbodig; veel gamers weten allang wat ze ervan vinden. Is dit het kroonjuweel van de afzwaaiende spelcomputers PlayStation 4 en Xbox One, of een transfoob product van een studio die gender niet wil begrijpen, en ondanks beloften zijn werknemers met maanden overwerk vermaalde?

Dames, heren en anderzijds, sorteer maar voor.

Wat schuilt er onder al die hype en controverse? Bij het opstarten rolt de game een golf van sfeer over je heen, van stoffige woestijnen en drukke steden waar op elke hoek een dansclub lijkt te zijn. Waar het gezicht van elk mens getekend is door technologische upgrades, en clubjes adrenalineverslaafden in het neonlicht dansen en ruzie maken. Cyberpunk 2077 wil je onderdompelen en deel maken van deze wereld - het is zijn troef om vergelijkingen met de steden van Grand Theft Auto te vermijden. Het werkt. Zeker in deze tijden voel je zelfs weemoed bij een wandeling door een drukbevolkte markt, waar vreemden gebroederlijk samen noedels slurpen bij eetstandjes.

Braaf het genre volgen

Cyberpunk werd als genre geboren uit angst voor de opkomst van oosterse industrietitanen. In films als Blade Runner flitsen Japanse karakters in ziekelijk neon langs onze door het kapitalisme onderdrukte hoofdpersonages. Cyberpunk 2077 ademt deze sfeer zonder er iets nieuws aan toe te voegen. Het pompt het neon braafjes onze ogen in, een gigantische Japanse multinational is het grote kwaad. In de vele seksclubs loopt het over van sekswerkers die onder het juk van bendes leven.

Tegelijkertijd valt op dat CD Projekt de cyberpunkclichés niet laat domineren. Op de soundtrack vinden we geen elektronische muziek uit de jaren ‘80, maar het soort hybride pop, rock en hiphop dat je in een enorme stad zou verwachten. Vliegende taxi’s ontbreken. Je kan mens en machine hacken, maar spannender dan dingen aan- of uitzetten wordt het niet. En ja, je vecht veel bendevetes uit, via een degelijk en bevredigend schietsysteem dat je net iets te vaak overspoelt met nieuwe geweren. Vaker zal je echter uren rondwandelen, sfeer opsnuiven en met mensen praten.

Je speelt V, een huurling, wiens achtergrond en gender door de speler bepaald wordt. (Daar schuilt meteen de controverse: V’s gender is afhankelijk van zijn of haar stemhoogte, wat in de transgender-gemeenschap gevoelig ligt.) V’s beste vriend Jackie heeft net een gigantische klus gescoord, het stelen van een speciale microchip van het bedrijf Arasaka. De klus loopt spaak, en uit wanhoop stopt V de chip in haar eigen hoofd om hem veilig te houden. In plaats van grote sommen geld ontvangt ze als betaling een ongenode gast: de digitale geest van de gestorven terrorist en rockzanger Johnny Silverhand, die langzaam haar persoonlijkheid opslokt. Wat nu?

De investering om Hollywoodster Keanu Reeves aan boord te krijgen betaalt zich hier uit. Hij geeft Silverhand een luie, bedreigende, verwrongen charme zoals alleen Reeves die kan bieden.

Menselijkheid

Daarin komt de stille kracht van Cyberpunk 2077 naar voren: menselijkheid. Een menselijkheid die meer kracht krijgt omdat je er je best voor moet doen. Je moet ervoor kiezen, zonder dat het per se goede of slechte consequenties heeft. Ondervraag je een getraumatiseerde vrouw hardhandig over je doelwit, of raak je haar zachtjes aan en laat je haar slapen? Vraag je je nieuwe bondgenoot, die nog steeds loyaal is aan zijn gezichtsloze multinational, over zijn jeugd in de sloppen? Zo krijgt de speler de kans om zijn menselijkheid te tonen, omringd door het harde kapitalisme en de wetteloosheid van de straten van Night City.

Cyberpunk 2077

Die momenten blijven bij. Net als de smetten. Het onverwachte succes van The Witcher 3 heeft veel druk op de schouders van CD Projekt Red gelegd. En na al het uitstel en het overwerk zit Cyberpunk nog steeds vol met bugs, soms visueel en soms gameverstorend. En de game is te druk, te overweldigend - je kan geen wijk inrijden zonder dat vier mensen je bellen met nieuwe klussen.

Acht jaar lang heeft Cyberpunk ons bedolven onder de hype, met opzettelijk controversiële marketing en flitsende neonbeelden. Nu de sluier is weggetrokken, galmt één beeld na: een autorit in de passagiersstoel naast een beste vriend, kijkend naar de grijze straten onder het neonlicht, waar de levens van vreemden in Night City zich voltrekken zoals ze dat in elke stad, in elke tijd, hebben gedaan.