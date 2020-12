Gevolgen crisis voor arbeidsmarkt grootst in Drenthe en Friesland

De arbeidsmarkt leed vorig kwartaal in Drenthe en Friesland het meest onder de coronacrisis. Overal in Nederland liep het aandeel werkenden in de bevolking (de zogenoemde netto arbeidsparticipatie) terug, maar in deze twee noordelijke provincies was de daling in verhouding het grootst. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In zowel Friesland als Drenthe liep de netto arbeidsparticipatie in het derde kwartaal met 1,2 procentpunt terug ten opzichte van een jaar eerder. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel was dat iets minder. Gelderland, Groningen en Zeeland hadden juist nauwelijks te maken met een krimp van de arbeidsdeelname.

Opmerkelijk genoeg maakten bedrijven in Drenthe en Friesland juist het minst gebruik van de coronasteun van de overheid. Hoe dat lage beroep op steun en de hoge daling in arbeidsparticipatie zich tot elkaar verhouden, heeft het CBS niet onderzocht. Het is ook niet duidelijk waarom precies in Drenthe en Friesland relatief gezien de meeste mensen van de arbeidsmarkt zijn verdwenen.