Corona en politiek bedreigen de voor Palestijnen zo belangrijke olijfoogst

Jongens en mannen klimmen op gammele laddertjes om de olijven uit de boomtoppen te halen. De olijven regenen op doeken, waar vrouwen ze oprapen en in emmertjes sorteren. Kinderen rennen achter elkaar aan tussen de stammen door.

Pater familias Jamal Hoshia kijkt, in grijs pak en met glimmend gepoetste schoenen waar nu al rode aarde op zit, tevreden toe. De hele familie is in touw om olijven te plukken. Het moet in één dag klaar zijn, anders vrezen ze de aandacht te trekken van Israëlische bewoners van illegale nederzettingen in de buurt.

Zodra de eerste regen valt, komen de doeken en emmers tevoorschijn en begint overal in de Palestijnse gebieden het grote oogsten. De familie Hoshia is relatief laat, omdat ze in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever woont. In het noorden is het seizoen al voorbij.

Olijven zijn voor Palestijnen het belangrijkste landbouwgewas. Bijna elk Palestijns gezin heeft wel ergens een paar olijfbomen. De grillige boompjes, soms eeuwenoud, staan symbool voor de band van de Palestijnen met het land. Bijna de helft van alle Palestijnse landbouwgrond is beplant met olijfbomen. Waar watervoorziening en toegang tot grond niet vanzelfsprekend zijn, is de olijf een veiliger keuze dan water- en arbeidsintensieve fruitbomen of groenten.

Drie kilo olijven per persoon

Olijfolie is onmisbaar in de Palestijnse keuken. Palestijnen consumeren gezamenlijk zo’n vijftien kiloton olijven en olijfolie per jaar, meer dan drie kilo per persoon. De twintig kiloton olijfolie die de ruim tien miljoen Palestijnse olijfbomen jaarlijks opleveren, is dan ook grotendeels bestemd voor de interne markt. Maar ook voor de export zijn de olijven belangrijk. Na steen en andere bouwmaterialen is olijfolie met zo’n 33 miljoen euro per jaar het vijfde exportproduct. Volgens VN-cijfers zijn tachtig- tot honderdduizend gezinnen in Palestina afhankelijk van de olijfteelt.

Dit jaar maken corona, politiek en natuur de oogst bijzonder mager. Net als elders heeft de coronacrisis in de Palestijnse gebieden een vernietigende uitwerking op de economie. Voor de olijfoogst betekent corona bovendien dat een bestaand probleem wordt verergerd: de sabotage van de olijfoogst door sommige bewoners van illegale Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

Bomen worden omgehakt of in brand gestoken, boeren aangevallen, olijven en materieel gestolen. Dit jaar begonnen dat soort incidenten al ver voor het oogstseizoen. Israëlische kolonisten maakten gebruik van het feit dat Palestijnen door de virusmaatregelen gedwongen waren thuis te blijven.

Ook waren er dit jaar nauwelijks internationale activisten om de Palestijnen bij de oogst te ondersteunen. Lokale organisaties zijn nog wel actief. In de boomgaard van Hoshia lopen deze ochtend een stuk of twintig Israëlische vredesactivisten rond. „Het maakt niet uit of ze plukken”, zegt Suad Aljbour, één van Hoshia’s schoondochters. „Het gaat erom dat we dankzij hen met een groot aantal zijn, zodat de kolonisten ons niet komen aanvallen. Nu durf ik mijn kinderen mee te nemen.”

Slecht toegankelijk

Ook kregen minder Palestijnse boeren dit jaar toegang tot hun olijfboomgaarden. Veel boomgaarden liggen op moeilijk toegankelijke stukken land. Door de afscheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse gebieden die Israël na 2000 is gaan bouwen, kwamen veel stukken Palestijnse landbouwgrond aan de andere kant van de muur te liggen. Boeren hebben toestemming van de Israëlische autoriteiten nodig om hun grond te bewerken. Die toestemming wordt steeds beperkter verleend. Werd vorig jaar nog 37 procent van de aangevraagde vergunningen afgegeven, in 2020 was het nog maar 24 procent.

Dit jaar kwam daar ook nog eens bij dat de Palestijnse Autoriteit om politieke redenen de coördinatie van de toegang met Israël maandenlang had stopgezet, waardoor lokale boeren vrijwel onmogelijk nog toestemming konden regelen. Ook voor bewerken van land in de buurt van Israëlische nederzettingen is afstemming met de Israëlische autoriteiten nodig.

En dan hielp ook de natuur nog eens niet mee. Met zo’n 27 kiloton olijfolie was 2019 een recordjaar, daarop moest haast wel een minder jaar volgen. Toen de regenval vroeg in het voorjaar stopte en de temperatuur in mei dagenlang niet onder de 40 graden kwam, wisten de kenners genoeg. „Mijn schoonvader zei altijd: als de regen lang blijft, wordt het een goed seizoen”, zegt mensenrechtenactivist en olijfboer Abdulkarim Sadi.

Hij merkt dat mensen ondanks de geringe opbrengst zo snel mogelijk hun olijven proberen te verkopen, terwijl ze meestal wachten tot het oogstseizoen voorbij is en alle familieleden zijn voorzien. „Corona heeft alles onzeker gemaakt”, zegt Sadi aan de telefoon, zelf door het virus aan huis gekluisterd. „Ze zijn bang dat er weer een lockdown komt en ze met hun oogst blijven zitten.” De export – de Golfstaten zijn de belangrijkste afzetmarkt – is beperkt, onder meer doordat Palestijnse olijfolie relatief duur is, door de instabiele omstandigheden en door Israël opgelegde exportbeperkingen.

Als de plukkers na uren van hun ladders komen, is duidelijk dat ook de Hoshia’s dit jaar zuinig aan moeten doen met de olie. De tweehonderd boompjes geven normaal zo’n 2.000 kilo olijven, nu nog geen 300. Die oogst is nog wel zo zwaar dat-ie met vereende krachten naar de auto’s moet worden gesleept, maar het is te weinig voor een jaar koken met de hele familie.