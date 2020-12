Cao-lonen stijgen door coronacrisis minder hard

Het is al aan de lonen te zien dat het crisis is. Sinds het uitbreken van de coronacrisis stijgen de lonen van werknemers die onder een cao (een collectieve arbeidsovereenkomst) vallen, minder hard. In cao’s werd dit jaar een loonsverhoging afgesproken van gemiddeld 2,5 procent op jaarbasis. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde stijging nog 2,8 procent. Verwacht wordt dat de daling dit jaar verder doorzet – loonafspraken in cao’s zijn immers een (vertraagde) reflectie van hoe het er economisch voorstaat.

Er werden door de coronacrisis dit jaar ook mínder cao’s afgesloten dan normaal: 155 tot en met november. In voorgaande jaren liep dat aantal op dit punt van het jaar al tegen de 300. Veel onderhandelingen werden in de eerste maanden van de coronacrisis stilgelegd omdat onzeker was welke impact de pandemie op bedrijven en sectoren zou hebben.

Inmiddels lijkt er overigens wel weer vaart in de cao-onderhandelingen te zitten. In november werden er 25 cao’s afgesloten, dat is nagenoeg evenveel als normaal – gemiddeld worden er in november circa 22 overeenkomsten gesloten.

Misbruik van coronacrisis

Volgens vakbond FNV misbruiken werkgevers de coronacrisis om lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden in te voeren. Want ook in sectoren die door de coronacrisis juist opbloeien – denk de supermarktbranche of de de pakketbezorging – investeren werkgevers weinig in hun werknemers, concludeert de vakbond.

Die conclusie past in een langere onvrede van de vakbonden over de uitkomst van cao-onderhandelingen. Tot maart dit jaar probeerde de FNV al meer dan een jaar een loonsverhoging van 5 procent in álle sectoren te bewerkstelligen. Volgens de vakbond profiteerden werknemers te weinig van de economische voorspoed van de laatste jaren.

Werkgeversorganisatie AWVN zegt in een reactie te herkennen dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen, maar zegt niet te zien dat werkgevers de situatie misbruiken. „Werkgevers die last hebben van de coronacrisis doen alles wat ze kunnen om hun bedrijf deze crisis te laten overleven en om hun medewerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden”, schrijft de organisatie in een verklaring.