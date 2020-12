Bob Dylan verkoopt zijn complete songcatalogus

Bob Dylan verkoopt zijn complete catalogus van meer dan 600 songs. Maandag werd bekend dat de Universal Music Publishing Group een succesvol bod heeft gedaan op het muzikale oeuvre van de 79-jarige zanger. Met de transactie is naar verluidt een bedrag van meer dan 300 miljoen dollar (248 miljoen euro) gemoeid. Een hoger bedrag werd nog nooit voor de liedjescatalogus van een enkele artiest betaald.

In een persbericht schrijft directeur Lucian Grainge van de Universal Music Group dat „de kunst songschrijven het fundament vormt onder alle goede muziek. Bob Dylan is een van de grootste beoefenaars van die kunst”. Directeur Jody Gerson van Universals publishingtak voegt eraan toe: „Dylans culturele betekenis kan niet worden overschat. Het is een privilege en een verantwoordelijkheid om het oeuvre te vertegenwoordigen van een van de grootse songschrijvers aller tijden.” Universal verwerft 100 procent van de publicatie- en exploitatierechten. Alleen werk dat Dylan na nu gaat schrijven, is niet bij de deal inbegrepen.

In 2016 ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur voor „het creëren van nieuwe poëtische expressie binnen de grote Amerikaanse songtraditie”. Zijn catalogus strekt zich uit van vroeg werk als de protestsongs ‘Blowin’ in the Wind’ en ‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’ (beide uit 1962) tot het hoog aangeschreven materiaal van zijn 39ste, dit jaar verschenen album Rough and Rowdy Ways. Universal verwerft de rechten van songs als ‘Like a Rolling Stone’ en het door Adele opgenomen ‘Make You Feel My Love’. In de loop der jaren verschenen meer dan zesduizend covers van Dylan-songs.

Lucratieve tak

Publishing geldt al langere tijd als een lucratieve tak van het muziekbedrijf, die grote investeringen rechtvaardigt. De deal volgt op de 80 miljoen dollar die Stevie Nicks vorige week kreeg voor een meerderheidsbelang in haar publishingrechten. Songs van Blondie, Rick James en The Pretenders gingen recent voor vele miljoenen van de hand. In 1985 kocht Michael Jackson een aandeel in de catalogus van The Beatles voor 47,5 miljoen, tot ongenoegen van Paul McCartney die verklaarde dat dit voelde alsof een vriend het tapijt onder zijn voeten vandaan trok. Na de dood van Jackson in 2009 kocht Sony/ATV het aandeel terug voor 750 miljoen dollar. De Beatles-catalogus heeft nu een geschatte waarde van meer dan 1 miljard dollar (825 miljoen euro).

Internettoepassingen en streaming hebben publishingrechten in de laatste tien jaar waardevoller gemaakt, zegt manager public affairs Robbert Baruch van Buma/Stemra. „Een groot bedrijf als Universal gaat het niet alleen om individuele rechten, maar om het complete pakket dat je aan streamingdiensten kunt aanbieden. Het is een markt in ontwikkeling. Heb je Bob Dylan in je pakket, dan verbetert daarmee je onderhandelingspositie.”

Om 300 miljoen terug te verdienen, zal je wel vele miljarden streams moeten genereren, aldus Baruch. „Maar dat is niet de enige overweging. Bob Dylans repertoire is tijdloos. Er komen nieuwe generaties die zijn muziek willen horen, op manieren die we nu nog niet kennen. Zie bijvoorbeeld de recente opmars van TikTok. Een songschrijver behoudt overigens het persoonlijke recht om zijn veto uit te speken over gebruik in reclames of andere toepassingen, zoals computerspellen.”

Bob Dylan heeft zelf geen commentaar op de deal, zegt een woordvoerder.