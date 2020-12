80 uur werkstraf geëist tegen marechaussee voor neerschieten verdachte

Tegen een lid van de Koninklijke Marechaussee is maandag tachtig uur werkstraf geëist voor het per ongeluk neerschieten van een verdachte bij een aanhoudingspoging. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt. Het gaat om agent ‘B230’ van de Dienst Speciale Interventies, een speciaal aanhoudingsteam en de zwaarste eenheid die de overheid in kan zetten bij geweld of mogelijk terrorisme. Vanwege zijn werk blijft de agent anoniem. Volgens justitie heeft hij „zonder operationele noodzaak de trekker overgehaald” en daarbij „zwaar lichamelijk letsel door schuld” toegebracht aan het slachtoffer.

De agent probeerde in april 2019 een 21-jarige man uit Sittard aan te houden. De verdachte zat in een auto en de agent probeerde met zijn linkerhand het portier te openen. Dat bleek op slot te zitten, waarna de agent „conform de instructie” naar zijn wapen greep. Daarna maakte agent B230 de fout door zijn vinger op de trekker te leggen, in plaats van ernaast. Het wapen ging vrijwel meteen af. De kogel versplinterde de voorruit en raakte het slachtoffer in zijn arm. Later bleek dat het niet om de juiste verdachte ging. Volgens het OM was er sprake van „persoonsverwisseling”.

Het OM weegt bij de strafeis enerzijds mee dat de militair „een goede staat van dienst” heeft en niet opzettelijk schoot. Anderzijds houdt justitie rekening met de vergaande gevolgen van het incident. De bovenarm van het slachtoffer werd door het schot verbrijzeld. Volgens persbureau ANP houdt hij onder meer blijvende zenuwpijn, krachtsverlies en kramp in zijn bovenarm. Ook zou de man een posttraumatische stressstoornis opgelopen hebben door het voorval. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem doet op 21 december uitspraak.