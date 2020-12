Wie zijn die 20.000 huurlingen in Libië?

Huurlingen zijn van alle tijden; ’s werelds op één na oudste beroep, las ik ergens. Wikipedia start zijn List of Mercenaries in 250 v. Chr., met de Griekse huurling Alexon die in een Carthaags garnizoen diende tijdens de Eerste Punische oorlog. Een hele lange lijst namen, allemaal aanklikbaar. Ik herinner me wel Bob Denard. Hij vocht in talrijke conflicten, en pleegde vier staatsgrepen in de Comoren, een vroegere Franse kolonie in de Indische Oceaan.

Dat waren nog eens tijden, maar nu spelen huurlingen ook een belangrijke rol. En dan heb ik het niet over president Trump die zijn leger te huur aanbood als de Golfstaten Amerikaanse bescherming tegen Iran wilden. Syrië is tegenwoordig een belangrijke leverancier van huursoldaten, met Turkije als uitbater. Duizenden Syriërs zijn de afgelopen maanden door Turkije ingezet aan Azerbeidzjaanse kant in de oorlog om Nagorno-Karabach. Ze zijn producten van de huurlingenfabriek genaamd het Syrische Nationale Leger. Dat is door Turkije gevormd, getraind en bewapend om de Turkse grens te beschermen tegen president Erdogans doodsvijanden, Islamitische Staat en de Koerden. Nu de Syrische oorlog zo goed als voorbij is, is er aanbod genoeg van jonge Syriërs voor contractarbeid elders. Ze kunnen niet veel anders dan vechten – geen opleiding en er is nauwelijks ander werk.

Maar ik wilde het over Libië hebben, waar 20.000 (!) buitenlandse huurlingen zijn ingezet naast de wirwar van Libische milities aan beide zijden van de oorlog. Dat zei vorige week waarnemend VN-gezant voor Libië, de Amerikaanse Stephanie Williams. Ze sprak tot de deelnemers aan het politieke traject van de nieuwe ronde vredespogingen die eind oktober zijn begonnen met een staakt-het-vuren. „U mag denken dat deze vreemdelingen uw gasten zijn, maar vandaag hebben zij uw huis bezet”, zei ze. „Buitenlandse troepen zijn niet in Libië om uw belang te verdedigen, maar het hunne.”

Ik heb geprobeerd uit te zoeken waar die 20.000 allemaal vandaan komen, en daar heb je weer de Syriërs uit de Turkse huurlingenfabriek: volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zo’n 5.000, die vechten voor de internationaal erkende regering in Tripoli. Maar aan de andere kant van de frontlijn, aan de zijde van generaal Haftar (plus Rusland, Egypte en Emiraten), heeft de Russische paramilitaire organisatie Wagner óók 2.000 Syriërs aangevoerd, uit Bashar al-Assads rangen. Zo vervolgt de Syrische oorlog zich in Libië. Wagner telt daarnaast 2.000 Russische huurlingen. Eveneens aan Haftars kant naar schatting 4.000 Tsjadiërs en duizenden Soedanezen, betaald door de Emiraten. Het schijnt dat sommige rebellengroepen in Darfur nauwelijks meer actief zijn omdat hun manschappen beter betaald in Libië vechten. Maar ook zouden 1.000 man van de vroegere Janjaweed, de Darfurse genocideplegers, Haftar helpen. En Jordaniërs. En Tunesiërs. U en ik komen zo niet op 20.000, maar wel véél.

Een van de belangrijkste bepalingen van het staakt-het-vuren is dat al deze huurlingen vóór 23 januari het land verlaten. Ik voorspel u: het gaat niet gebeuren. Oké, er is een staakt-het-vuren. Maar ondanks het in januari herbevestigde wapenembargo gaan de Emiraatse en Turkse wapenleveranties onverminderd door. En wie gaat Rusland, de Emiraten, Egypte en Turkije dwingen hun belangen te vergeten en hun personeel terug te trekken? Europa zegt u?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2020