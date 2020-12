Zware sneeuwval leidt tot lawinegevaar en overlast in de Alpen

In de Alpen heeft hevige sneeuwval tot overlast en lawinegevaar geleid. Dit weekend is er tot twee meter sneeuw gevallen in de verschillende Alpenlanden. Met name Oostenrijk had last van de sneeuw. Vier huizen raakten beschadigd door een lawine en honderd mensen moesten in veiligheid gebracht worden. Dat meldt persbureau ANP.

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol viel de stroom op meerdere plekken uit. Zo’n 3.500 huishoudens zaten zonder stroom omdat bomen op hoogspanningsleidingen waren gevallen. In de regio geldt het hoogste waarschuwingsniveau voor lawinegevaar. Oostenrijk is vrijdag begonnen met een vrijwillig massatestprogramma om de verspreiding van het coronavirus in te dammen maar de regio’s in de Oostenrijkse Alpen hebben het massale testen vanwege de zware sneeuwval moeten opschorten.

Het treinverkeer in de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië werd onderbroken door de sneeuwval en ook de snelweg moest dicht. Het Italiaanse Zuid-Tirol had te kampen met stroomstoringen. Zo’n 1.400 brandweerlieden zijn ingezet om de storingen te verhelpen. Ook in Zwitserland viel veel sneeuw. Overstromingen door smeltende sneeuw ontregelden daar treinverbindingen.